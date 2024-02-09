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Posted 9 февраля, 10:19

Published 9 февраля, 10:19

Modified 9 февраля, 10:21

Updated 9 февраля, 10:21

Тхэквондисты Нижнего Тагила победили на первенстве УрФО

Чудеса тхэквондо показали спортсмены из Нижнего Тагила

9 февраля 2024, 10:19
Фото: из архива СШОР «Юпитер»

Тхэквондисты Нижнего Тагила победили на первенстве УрФО

Тхэквондисты Нижнего Тагила стали лучшими среди юниоров первенстве УрФО. Они заняли первое место.

Соревнование прошло в Челябинске. Это был турнир по олимпийскому тхэквондо. Сражались спортсмены в возрасте 14-17 лет. Пяти призов удостоились подопечные спортшколы «Юпитер».

Самыми сильными в своем весе признали спортсменов Жанну Байкову и Ульяну Тарасенко, отметили в спортшколе. Третьими стали Руслана Семячкова, Макар Метальников и Максим Саранкин.

Тренировали ребят Елена Небогатова, Екатерина Выборнова и Данил Мизев.

Ранее сообщалось, что сильнейшие лыжники-прыгуны будут соревноваться в Нижнем Тагиле с 23 по 25 февраля.

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#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Челябинск#Тренировка#Тхэквондо#Воспитанники#Юниоры#Соревнование#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Гордость Нижнего Тагила
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