Чудеса тхэквондо показали спортсмены из Нижнего Тагила

Posted 9 февраля, 10:19
Published 9 февраля, 10:19
Modified 9 февраля, 10:21
Updated 9 февраля, 10:21
Соревнование прошло в Челябинске. Это был турнир по олимпийскому тхэквондо. Сражались спортсмены в возрасте 14-17 лет. Пяти призов удостоились подопечные спортшколы «Юпитер».
Самыми сильными в своем весе признали спортсменов Жанну Байкову и Ульяну Тарасенко, отметили в спортшколе. Третьими стали Руслана Семячкова, Макар Метальников и Максим Саранкин.
Тренировали ребят Елена Небогатова, Екатерина Выборнова и Данил Мизев.
Ранее сообщалось, что сильнейшие лыжники-прыгуны будут соревноваться в Нижнем Тагиле с 23 по 25 февраля.