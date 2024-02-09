Чудеса тхэквондо показали спортсмены из Нижнего Тагила

Соревнование прошло в Челябинске. Это был турнир по олимпийскому тхэквондо. Сражались спортсмены в возрасте 14-17 лет. Пяти призов удостоились подопечные спортшколы «Юпитер».



Самыми сильными в своем весе признали спортсменов Жанну Байкову и Ульяну Тарасенко, отметили в спортшколе. Третьими стали Руслана Семячкова, Макар Метальников и Максим Саранкин.



Тренировали ребят Елена Небогатова, Екатерина Выборнова и Данил Мизев.