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Posted 9 февраля, 10:02

Published 9 февраля, 10:02

Modified 9 февраля, 10:02

Updated 9 февраля, 10:02

Мошенники украли 8 млн рублей у директора фирмы в Екатеринбурге

Директор фирмы в Екатеринбурге отдал аферистам 8 млн рублей

9 февраля 2024, 10:02
Фото: 1MI

Мошенники украли 8 млн рублей у директора фирмы в Екатеринбурге

63-летний житель Екатеринбурга отдал восемь миллионов рублей злоумышленникам, думая, что с ним разговаривают сотрудники спецслужб и ЦБ.

Мужчине позвонил неизвестный и сообщил о том, что екатеринбуржец якобы совершил перевод некой денежной суммы человеку, который находится в розыске. Он стал это отрицать, после чего «силовик» прислал поддельное письмо на электронную почту, где говорится о том, что горожанин якобы подозревается в экстремизме.

Затем мужчине позвонил «сотрудник ЦБ» и сказал, что на его имя одобрены заявки на кредиты во всех банках. При этом мужчине нужно самому взять кредиты, чтобы «обмануть систему», а деньги потом нужно отправить на спецсчет, после чего займы аннулируются.

Потерпевший взял кредиты на восемь миллионов рублей и отправил деньги злоумышленникам. Через неделю он понял, что с ним связывались мошенники и обратился в полицию.

Напомним, пожилая женщина в Екатеринбурге отдала аферистам более шести миллионов рублей.

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