Директор фирмы в Екатеринбурге отдал аферистам 8 млн рублей

Posted 9 февраля, 10:02
Published 9 февраля, 10:02
Modified 9 февраля, 10:02
Updated 9 февраля, 10:02
Мужчине позвонил неизвестный и сообщил о том, что екатеринбуржец якобы совершил перевод некой денежной суммы человеку, который находится в розыске. Он стал это отрицать, после чего «силовик» прислал поддельное письмо на электронную почту, где говорится о том, что горожанин якобы подозревается в экстремизме.
Затем мужчине позвонил «сотрудник ЦБ» и сказал, что на его имя одобрены заявки на кредиты во всех банках. При этом мужчине нужно самому взять кредиты, чтобы «обмануть систему», а деньги потом нужно отправить на спецсчет, после чего займы аннулируются.
Потерпевший взял кредиты на восемь миллионов рублей и отправил деньги злоумышленникам. Через неделю он понял, что с ним связывались мошенники и обратился в полицию.
Напомним, пожилая женщина в Екатеринбурге отдала аферистам более шести миллионов рублей.