Директор фирмы в Екатеринбурге отдал аферистам 8 млн рублей

Затем мужчине позвонил «сотрудник ЦБ» и сказал, что на его имя одобрены заявки на кредиты во всех банках. При этом мужчине нужно самому взять кредиты, чтобы «обмануть систему», а деньги потом нужно отправить на спецсчет, после чего займы аннулируются.