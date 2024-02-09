Гонял кошек и играл в футбол: президент США Ричард Никсон в детстве жил в Дегтярске

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
37-й президент США Ричард Никсон, который находился у руля власти с 1969 по 1974 годы, в раннем детстве жил с родителями в Дегтярске Свердловской области. Об этом со ссылкой на информацию музея Дворца культуры Дегтярска пишет Ural Mash.
Он играл с местными мальчишками в футбол и гонял бездомных кошек. Об этих фактах Никсон сам вспоминал во время своего визита в Свердловскую область в 1959 году в статусе вице-президента. Программа визита не предполагала посещение Дегтярска, однако Никсон настоял на том, чтобы заехать в город.
Он прошелся по улицам и вспомнил некоторые названия на русском языке.
Ричард Никсон известен тем, что вывел американские войска из Вьетнама. Также это единственный президент, который ушел в отставку до окончания срока в связи с Уотергейтским скандалом.
Напомним, что Свердловская область ждет с визитом президента Владимира Путина на следующей неделе.