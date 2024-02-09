Гонял кошек и играл в футбол: президент США Ричард Никсон в детстве жил в Дегтярске

Он играл с местными мальчишками в футбол и гонял бездомных кошек. Об этих фактах Никсон сам вспоминал во время своего визита в Свердловскую область в 1959 году в статусе вице-президента. Программа визита не предполагала посещение Дегтярска, однако Никсон настоял на том, чтобы заехать в город.