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37-й президент США Ричард Никсон в детстве жил в Свердловской области

Гонял кошек и играл в футбол: президент США Ричард Никсон в детстве жил в Дегтярске

9 февраля 2024, 16:37
Фото: Изображение Midjourney

37-й президент США Ричард Никсон в детстве жил в Свердловской области

Его родители, сотрудники компании «Лена Голфилдс», помогали молодой Советской Республике разрабатывать медные рудники в 1925–1930 годах в Дегтярске Свердловской области.

37-й президент США Ричард Никсон, который находился у руля власти с 1969 по 1974 годы, в раннем детстве жил с родителями в Дегтярске Свердловской области. Об этом со ссылкой на информацию музея Дворца культуры Дегтярска пишет Ural Mash.

Он играл с местными мальчишками в футбол и гонял бездомных кошек. Об этих фактах Никсон сам вспоминал во время своего визита в Свердловскую область в 1959 году в статусе вице-президента. Программа визита не предполагала посещение Дегтярска, однако Никсон настоял на том, чтобы заехать в город.

Он прошелся по улицам и вспомнил некоторые названия на русском языке.

Ричард Никсон известен тем, что вывел американские войска из Вьетнама. Также это единственный президент, который ушел в отставку до окончания срока в связи с Уотергейтским скандалом.

Напомним, что Свердловская область ждет с визитом президента Владимира Путина на следующей неделе.

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