Искусственный интеллект от Сбера готов создать для Burger King новый рецепт бургера

Posted 9 февраля, 14:45
Published 9 февраля, 14:45
Modified 9 февраля, 14:45
Updated 9 февраля, 14:45
На днях ИИ GigaChat (разработка Сбера) предложил компании Burger King использовать его возможности для создания рецепта нового бургера, пишет kp.ru.
Отметим, что предложение это было неслучайным. Совсем недавно представители этой американской компании объявили конкурс на новый рецепт бургера. В числе главных условий — продукт должен быть разработан с участием искусственного интеллекта. Победитель получит один миллион долларов в качестве главного приза.
GigaChat подготовил встречное предложение, суть которого в том, что если победит его рецепт, то компании будет начислено 100 млн бонусов «Спасибо». Еще одним условием стало включение новинки в меню отечественных заведений сети.
Сбер представил GigaChat весной 2023 года. По словам разработчиков, сейчас число его активных пользователей достигает 2,5 млн человек. Нейросеть научилась создавать тексты, коды, отвечать на вопросы. Для оптимизации рабочих процессов предприятий доступен API ИИ.