Искусственный интеллект от Сбера готов создать для Burger King новый рецепт бургера

Отметим, что предложение это было неслучайным. Совсем недавно представители этой американской компании объявили конкурс на новый рецепт бургера. В числе главных условий — продукт должен быть разработан с участием искусственного интеллекта. Победитель получит один миллион долларов в качестве главного приза.