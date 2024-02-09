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Posted 9 февраля, 19:25

Published 9 февраля, 19:25

Modified 9 февраля, 19:27

Updated 9 февраля, 19:27

Как живут сегодня звезды сериалов 2000-х

Как живут сегодня звезды сериалов 2000-х

9 февраля 2024, 19:25
Фото: 1MI
Звезды сериала «Кадетство» в нулевые были знакомы каждому телезрителю. Проект давно завершился, прошло немало лет, и сегодня вчерашние курсанты — солидные мужчины, которые, впрочем, не растеряли своего обаяния.

Александр Головин по-прежнему активно снимается: сейчас в его фильмографии уже 70 картин. В личной жизни происходят самые разные события: многолетний роман с актрисой Дарьей Мельниковой, претензии от молодой артистки по поводу домогательств и внезапная женитьба на актрисе Александре Поповой. Об этом пишет newia.

Борис Корчевников не стал киноактером, но он по-прежнему снимается. На этот раз в телепередачах на самых популярных телеканалах России, в качестве ведущего. Актер перенес операцию на мозге, после которой частично утратил слух.

Аристарх Венес активно занимается актерством, но так и не получил роль, которая принесла бы ему больше славы, чем его работа в «Кадетстве». Зато у актера новый образ: из дерзкого пацана он превратился в сексапильного мачо.

Артур Сопельник закончил Театральное училище им. Щепкина и остался в кино. Образ симпатичного курсанта не позволил ему сыграть что-то примечательное, поэтому масштабных ролей у него пока не было. Однако хочется верить, что все у Артура впереди.

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