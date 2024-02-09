Ключевую ставку в России могут повысить на 1,5%

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
По словам специалиста, ЦБ это нужно для того, чтобы привести в норму экономическую обстановку. Об этом сообщают Newia.
Ведь главное условие для снижения ставки — это уменьшение роста инфляционного показателя. А в начале этого года цены продолжили расти. Поэтому существует вероятность, что после ближайшего заседания совета директоров ЦБ ставка станет выше 17%.
Эксперт отмечает, что возможно и уменьшение ставки на 5-7%, но позднее. Однако это будет символическим жестом, чтобы взбодрить потребителей. Но ниже 10% ставку ждать не стоит. Это станет возможным только в следующем году.
По данным начальника отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павла Журавлева, возможно, ставку оставят на уровне 16% в год. Иначе же показатель может быть увеличен на 50-100 базисных пунктов.
Еще один фактор, который способен удержать ЦБ от снижения ставки — повторение практики 2023 года. Речь идет о том периоде, когда Минфин производил авансовые платежи предприятиям ВПК. Произошла временная утилизация планируемого на 2023 год дефицита бюджета.
Напомним, что ЦБ начал ужесточать кредитную политику в летом прошлого года. За меньше чем полгода ставка увеличилась с 7,5 до 16% годовых.
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