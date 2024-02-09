tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Эксперт рассказал, что ждать от ключевой ставки

Ключевую ставку в России могут повысить на 1,5%

9 февраля 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт рассказал, что ждать от ключевой ставки

В России в первом полугодии 2024 года могут повысить ключевую ставку на 1,5%, сообщил доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин.

По словам специалиста, ЦБ это нужно для того, чтобы привести в норму экономическую обстановку. Об этом сообщают Newia.

Ведь главное условие для снижения ставки — это уменьшение роста инфляционного показателя. А в начале этого года цены продолжили расти. Поэтому существует вероятность, что после ближайшего заседания совета директоров ЦБ ставка станет выше 17%.

Эксперт отмечает, что возможно и уменьшение ставки на 5-7%, но позднее. Однако это будет символическим жестом, чтобы взбодрить потребителей. Но ниже 10% ставку ждать не стоит. Это станет возможным только в следующем году.

По данным начальника отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павла Журавлева, возможно, ставку оставят на уровне 16% в год. Иначе же показатель может быть увеличен на 50-100 базисных пунктов.

Еще один фактор, который способен удержать ЦБ от снижения ставки — повторение практики 2023 года. Речь идет о том периоде, когда Минфин производил авансовые платежи предприятиям ВПК. Произошла временная утилизация планируемого на 2023 год дефицита бюджета.

Напомним, что ЦБ начал ужесточать кредитную политику в летом прошлого года. За меньше чем полгода ставка увеличилась с 7,5 до 16% годовых.

Ранее в ЦБ рассказали, как будут бороться с комиссиями для застройщиков.

Стала известна судьба ключевой ставки в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Банки пытаются сохранить низкий процент по ипотечному кредитованиюВ Банке ДОМ. РФ опубликовали список регионов — лидеров по открытию счетов эскроу
#Экономика#Россия#Деньги#Банк#Инфляция#Екатеринбург#Ключевая ставка#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Расчистка дорог во время аномальных снегопадов идет в Нижнем Тагиле круглосуточно
Вчера, 15:27
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
7 февраля, 13:48
«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:33
Недостроенную детскую многопрофильную больницу снесут в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:00
Сероводород и оксид азота: 6 февраля Нижний Тагил накрыли вредные выбросы
Вчера, 14:04
Общественные слушания по проекту шламонакопителя пройдут в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:09