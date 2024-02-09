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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Морозы ожидаются в Свердловской области

Лютые морозы накроют Свердловскую область

9 февраля 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney

Морозы ожидаются в Свердловской области

Сильные морозы ожидаются в Свердловской области. Они накроют регион после того, как циклон «Ольга» покинет его территорию.

На предстоящей неделе в разных частях региона ожидается до -30 градусов, сообщается на сайте Гисметео. Самые сильные холода синоптики прогнозируют 15–16 февраля. Днем в некоторых районах будет 18-19 градусов, а ночью может похолодать до 28-30 градусов.

Самые сильные холода прогнозируются в праздник Сретения. Он отмечается 15 февраля. Информацию о холодах подтверждают и уральские синоптики. Например, Алексей Пулин сообщал, что «сретенским морозам быть».

В Нижнем Тагиле в выходные может похолодать до -18 градусов. А на предстоящей неделе станет еще холоднее, и пик морозов тоже придется на праздник.

Так, 15 февраля днем будет до -19 градусов, а ночью -28 градусов. Аналогичная погода прогнозируется и 16 февраля. Только в этот день еще и усилится ветер до 11 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле во время снегопадов круглосуточно расчищают дороги.

Экстремальные холода наступают на Свердловскую область
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Температура#Холода#Ветер#Окружающая среда#Морозы#Екатеринбург#Гисметео#Дарья Сорокина#Алексей Пулин
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