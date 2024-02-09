Лютые морозы накроют Свердловскую область

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
На предстоящей неделе в разных частях региона ожидается до -30 градусов, сообщается на сайте Гисметео. Самые сильные холода синоптики прогнозируют 15–16 февраля. Днем в некоторых районах будет 18-19 градусов, а ночью может похолодать до 28-30 градусов.
Самые сильные холода прогнозируются в праздник Сретения. Он отмечается 15 февраля. Информацию о холодах подтверждают и уральские синоптики. Например, Алексей Пулин сообщал, что «сретенским морозам быть».
В Нижнем Тагиле в выходные может похолодать до -18 градусов. А на предстоящей неделе станет еще холоднее, и пик морозов тоже придется на праздник.
Так, 15 февраля днем будет до -19 градусов, а ночью -28 градусов. Аналогичная погода прогнозируется и 16 февраля. Только в этот день еще и усилится ветер до 11 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле во время снегопадов круглосуточно расчищают дороги.