Масштабная реконструкция берегов Исети началась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Работы по созданию унифицированной набережной Исети «от ВИЗа до НИЗа» будут продолжены и в предстоящем сезоне благоустройства. По словам мэра города Алексея Орлова, первоначально работы будут проводиться на восточном берегу, как сказано в его телеграм-канале.
На левом берегу планируется установка новой системы освещения, а также появление амфитеатров, игровых площадок для самых маленьких и зон для тихого времяпровождения. Завершение проекта планируется к ноябрю 2025 года.
Ранее были названы общественные пространства, которые планируют преобразить в уральской столице в следующем году. В списке пространств есть парк 50-летия ВЛКСМ, Преображенский парк и другие локации.