Масштабная реконструкция берегов Исети началась в Екатеринбурге

Работы по созданию унифицированной набережной Исети «от ВИЗа до НИЗа» будут продолжены и в предстоящем сезоне благоустройства. По словам мэра города Алексея Орлова, первоначально работы будут проводиться на восточном берегу, как сказано в его телеграм-канале.