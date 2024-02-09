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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Берега Исети благоустроят в Екатеринбурге

Масштабная реконструкция берегов Исети началась в Екатеринбурге

9 февраля 2024, 13:28
Фото: 1MI

Берега Исети благоустроят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге началась обширная реконструкция обоих берегов реки Исеть от улицы Куйбышева до Декабристов.

Работы по созданию унифицированной набережной Исети «от ВИЗа до НИЗа» будут продолжены и в предстоящем сезоне благоустройства. По словам мэра города Алексея Орлова, первоначально работы будут проводиться на восточном берегу, как сказано в его телеграм-канале.

На левом берегу планируется установка новой системы освещения, а также появление амфитеатров, игровых площадок для самых маленьких и зон для тихого времяпровождения. Завершение проекта планируется к ноябрю 2025 года.

Ранее были названы общественные пространства, которые планируют преобразить в уральской столице в следующем году. В списке пространств есть парк 50-летия ВЛКСМ, Преображенский парк и другие локации.

В Екатеринбурге решают, как благоустроить набережную
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#Город#Благоустройство#Реконструкция#Освещение#ВИЗ#Екатеринбург#Преображенский парк#Дарья Сорокина#Локации
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