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Updated Сегодня, 06:04

В Нижнем Тагиле выявили превышение опасного вещества 7 февраля

«Не продохнуть»: 7 февраля формальдегид превысил норму в Нижнем Тагиле

9 февраля 2024, 06:02

В Нижнем Тагиле выявили превышение опасного вещества 7 февраля

7 февраля в воздухе Нижнего Тагила формальдегид превысил норму. Вредное вещество уловил пост «Уральского УГМС», расположенный в Сухоложском поселке.

Вечером в 19:00 часов жители Нижнего Тагила вновь дышали формальдегидом. Вредное вещество уловил пост «Уральского УГМС» на Сухоложском поселке. Его концентрация в указанное время была 0,06 мг/м3. Это превышение допустимой концентрации в 1,2 раза. Предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях в настоящий момент нет.

В этот же день газоанализатор редакции во время 20-минутных замеров уловил диоксид серы и диоксид углерода в атмосферном воздухе, однако содержание веществ в воздухе не превышало ПДК. При этом жители разных районом Нижнего Тагила периодически жалуются на едкий запах выбросов.

Вчера вечером [8 февраля] в центре ужасно пахло выбросами, «Коксохимом», пришлось закрыть все окна. Я приехала с работы около 18:00, было невозможно вдохнуть. Та же ситуация была у садика на Газетной, — поделилась тагильчанка Юлия.

Напомним, с 17 января в течение двух недель посты «Уральского УГМС» ловили содержание формальдегида. За этот период вещество было превышено в общей сложности семь дней.

Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества
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