«Не продохнуть»: 7 февраля формальдегид превысил норму в Нижнем Тагиле

В этот же день газоанализатор редакции во время 20-минутных замеров уловил диоксид серы и диоксид углерода в атмосферном воздухе, однако содержание веществ в воздухе не превышало ПДК. При этом жители разных районом Нижнего Тагила периодически жалуются на едкий запах выбросов.