«Никому не отправляйте деньги!»: певец Niletto предупредил о мошенниках

На этот раз аферисты искали желающих сняться в клипе певца. Якобы разыскивалась массовка на роли гостей на свадьбе. Требовались разные типажи. Указывалась даже точная локация для съемок. Однако сам исполнитель опроверг, что подобная массовка набирается его командой. Это сделали мошенники.