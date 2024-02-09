«Никому не отправляйте деньги!»: певец Niletto предупредил о мошенниках

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
На этот раз аферисты искали желающих сняться в клипе певца. Якобы разыскивалась массовка на роли гостей на свадьбе. Требовались разные типажи. Указывалась даже точная локация для съемок. Однако сам исполнитель опроверг, что подобная массовка набирается его командой. Это сделали мошенники.
От актеров требовалось лишь прислать свои личные данные, взамен за «съемки» им обещали гонорары. Также им нужно было предварительно собрать по 800 рублей за аренду студии для съемки.
Клип мы снимать не планировали, поэтому деньги никому не отправляйте, — написал певец в соцсетях.
Ранее 14-летнюю школьницу обманули мошенники, пообещав снять ее в клипе Клавы Коки. Девочка отправила аферистам свои полуобнаженные снимки.
Также ранее в регионе зафиксировали еще один новый случай мошенничества.