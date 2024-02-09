Новый опасный вид мошенничества зафиксирован в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Женщине позвонил «сотрудник ФСБ» по видеосвязи. Он заставил ее оформить кредит, что она и сделала, пишет Ура.ру.
Перед звонком по видеосвязи учительница получила сообщение от якобы своего начальника. Он попросил ее помочь «сотруднику ФСБ», который ей потом и позвонил.
Сначала она сомневалась, брать ли кредит, но аферисты надавили на нее, и она сдалась. Аргументировали мошенники тем, что на женщину якобы хотят оформить кредит из-за рубежа. Учительнице пригрозили уголовным делом в случае «неподчинения ФСБ».
Сумма, на которую обманули педагога, не называется. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее был составлен типичный портрет жертвы мошенника. Это женщина в возрасте 25-44 лет, имеющая постоянную работу.