Новый опасный вид мошенничества зафиксирован в Свердловской области

Сначала она сомневалась, брать ли кредит, но аферисты надавили на нее, и она сдалась. Аргументировали мошенники тем, что на женщину якобы хотят оформить кредит из-за рубежа. Учительнице пригрозили уголовным делом в случае «неподчинения ФСБ».