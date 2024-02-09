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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

О новой схеме мошенничества рассказали силовики Свердловской области

Новый опасный вид мошенничества зафиксирован в Свердловской области

9 февраля 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney

О новой схеме мошенничества рассказали силовики Свердловской области

В Свердловской области силовики зафиксировали новый вид мошенничества. По ней уже обманули 67-летнюю учительницу.

Женщине позвонил «сотрудник ФСБ» по видеосвязи. Он заставил ее оформить кредит, что она и сделала, пишет Ура.ру.

Перед звонком по видеосвязи учительница получила сообщение от якобы своего начальника. Он попросил ее помочь «сотруднику ФСБ», который ей потом и позвонил.

Сначала она сомневалась, брать ли кредит, но аферисты надавили на нее, и она сдалась. Аргументировали мошенники тем, что на женщину якобы хотят оформить кредит из-за рубежа. Учительнице пригрозили уголовным делом в случае «неподчинения ФСБ».

Сумма, на которую обманули педагога, не называется. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее был составлен типичный портрет жертвы мошенника. Это женщина в возрасте 25-44 лет, имеющая постоянную работу.

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#Свердловская область#Уголовное дело#ФСБ#Криминал#Мошенничество#Кредит#Педагог#18+#Екатеринбург#Аферисты#Дарья Сорокина
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