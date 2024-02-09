Обрушившаяся стена придавила спяшего пенсионера под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
СК организовал проверку. Следователи осматривают место трагедии, опрашивают соседей и свидетелей событий, сообщили в пресс-службе ведомства.
Причину смерти мужчины установит экспертиза. Погибшему было 75 лет. В момент ЧП он был дома с 69-летней женой, добавил глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Отмечается, что накануне вечером супруги легли спать, а около 00:30 жена проснулась от мощного хлопка и разрушения стены. Женщина успела убежать на улицу, а мужчина нет. Его придавило стеной.
Женщину отвезли в больницу с переломом лодыжки, оказали помощь и отпустили домой. Предварительно известно, что дом начал рушиться из-за мощного гидроудара.
Ранее пенсионер погиб во время пожара в квартире в Екатеринбурге.