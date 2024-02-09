tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Пенсионер погиб из-за обрушения на него стены под Нижним Тагилом

Обрушившаяся стена придавила спяшего пенсионера под Нижним Тагилом

9 февраля 2024, 07:18
Фото: 1MI

Пенсионер погиб из-за обрушения на него стены под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом в селе Бродово погиб пенсионер. Взорвался бак для воды, который незадолго до случившегося мужчина ремонтировал. Обрушилась стена дома и придавила пенсионера.

СК организовал проверку. Следователи осматривают место трагедии, опрашивают соседей и свидетелей событий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Причину смерти мужчины установит экспертиза. Погибшему было 75 лет. В момент ЧП он был дома с 69-летней женой, добавил глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Отмечается, что накануне вечером супруги легли спать, а около 00:30 жена проснулась от мощного хлопка и разрушения стены. Женщина успела убежать на улицу, а мужчина нет. Его придавило стеной.

Женщину отвезли в больницу с переломом лодыжки, оказали помощь и отпустили домой. Предварительно известно, что дом начал рушиться из-за мощного гидроудара.

Ранее пенсионер погиб во время пожара в квартире в Екатеринбурге.

Потолок хрущевки рухнул мужчине на голову в свердловском поселке
Узнать подробнее
Читайте также:
Штукатурка обвалилась во время урока в школе №15 в Каменске-УральскомЖителя Первоуральска едва не прибило штукатуркойЕкатеринбурженка требует от УК 150 тысяч за упавший на нее слой штукатурки
#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Пенсионер#Экспертиза#Свидетели#Перелом#МВД#Следствие#Стена#Бродово#18+#Екатеринбург#Хлопок#Бак#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Расчистка дорог во время аномальных снегопадов идет в Нижнем Тагиле круглосуточно
Вчера, 15:27
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
7 февраля, 13:48
«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:33
Недостроенную детскую многопрофильную больницу снесут в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:00
Сероводород и оксид азота: 6 февраля Нижний Тагил накрыли вредные выбросы
Вчера, 14:04
Общественные слушания по проекту шламонакопителя пройдут в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:09