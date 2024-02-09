Обвиняемый в изнасиловании подросток из спецшколы в Екатеринбурге записал видео

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В своем видео подросток сообщил, что был вынужден покинуть учреждение из-за того, что на него оказывалось психологическое давление сотрудниками спецшколы. По его словам, ему говорили, что скоро он окажется в СИЗО. Видео предоставил Ура.ру источник, близкий к правоохранительным структурам.
Также школьник рассказал, что перед началом судебных процессов по делу о насилии в спецшколе его просили не «наговорить лишнего об учреждении». Кроме того, обвиняемый сказал, что один из работников спецшколы бил воспитанников. В конце видеоролика юноша попросил прощения у потерпевших.
Напомним, в конце декабря 2023 года подросток совершил побег из школы, где находился под подпиской о невыезде. Он является одним из трех обвиняемых в изнасилованиях воспитанников. В феврале 2024 года его удалось поймать.