Обвиняемый в изнасиловании подросток из спецшколы в Екатеринбурге записал видео

Также школьник рассказал, что перед началом судебных процессов по делу о насилии в спецшколе его просили не «наговорить лишнего об учреждении». Кроме того, обвиняемый сказал, что один из работников спецшколы бил воспитанников. В конце видеоролика юноша попросил прощения у потерпевших.