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Появилось видео обвиняемого в насилии подростка из спецшколы в Екатеринбурге

Обвиняемый в изнасиловании подросток из спецшколы в Екатеринбурге записал видео

9 февраля 2024, 11:12
Фото: 1MI

Появилось видео обвиняемого в насилии подростка из спецшколы в Екатеринбурге

Подросток, который сбежал из спецшколы №124 в Екатеринбурге, перед арестом записал видеообращение.

В своем видео подросток сообщил, что был вынужден покинуть учреждение из-за того, что на него оказывалось психологическое давление сотрудниками спецшколы. По его словам, ему говорили, что скоро он окажется в СИЗО. Видео предоставил Ура.ру источник, близкий к правоохранительным структурам.

Видео: Ура.ру

Также школьник рассказал, что перед началом судебных процессов по делу о насилии в спецшколе его просили не «наговорить лишнего об учреждении». Кроме того, обвиняемый сказал, что один из работников спецшколы бил воспитанников. В конце видеоролика юноша попросил прощения у потерпевших.

Напомним, в конце декабря 2023 года подросток совершил побег из школы, где находился под подпиской о невыезде. Он является одним из трех обвиняемых в изнасилованиях воспитанников. В феврале 2024 года его удалось поймать.

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