Очередное превышение уровня формальдегида, похороны, новый вид мошенничества и морозы

Звонят на телефону или пишут в социальных сетях. Создают фиктивные сайты или присылают на почту спам. В Свердловской области, как и по всей России, все мошеннические схемы уже давно известны, но люди до сих пор попадаются на них. А тут еще и новый вид появился. В Екатеринбурге на телефон женщине по видеосвязи позвонил неизвестный и представился «сотрудником ФСБ». Злоумышленник убедил пострадавшую оформить на себя кредит. Когда женщина поняла, что ее обманывают, было уже слишком поздно.