Очередное превышение уровня формальдегида, похороны, новый вид мошенничества и морозы

Posted 9 февраля, 16:57
Published 9 февраля, 16:57
Modified 9 февраля, 16:59
Updated 9 февраля, 16:59
Формальдегид как частый гость, а точнее, его превышение. В Нижнем Тагиле очередной выброс вредного вещества с недопустимым по нормам уровнем. 7 февраля вредный для здоровья элемент зафиксировал пост УГМС, расположенный в Сухоложском поселке.
Десятки людей с цветами и сопутствующей атрибутикой пришли проводить в последний путь 15-летнего сына бизнесмена. На похоронах присутствовали учителя и одноклассники мальчика. Кто-то из ребят взял слово, рассказав, каким был их друг и каким они запомнят его. Молодой человек учился в 8 классе и интересовался наукой, инженерным делом и играл в спектаклях.
В Екатеринбурге жителей одного из домов годами терроризирует хулиган. Виновник известен всем. Установленные во дворе камеры наружного наблюдения успели поймать его в объектив. По словам местных жителей, мужчина работает водителем депутата. Пострадавшие намерены обратиться в полицию.
Звонят на телефону или пишут в социальных сетях. Создают фиктивные сайты или присылают на почту спам. В Свердловской области, как и по всей России, все мошеннические схемы уже давно известны, но люди до сих пор попадаются на них. А тут еще и новый вид появился. В Екатеринбурге на телефон женщине по видеосвязи позвонил неизвестный и представился «сотрудником ФСБ». Злоумышленник убедил пострадавшую оформить на себя кредит. Когда женщина поняла, что ее обманывают, было уже слишком поздно.
Грядущая неделя последнего месяца зимы подготовила для свердловчан сюрприз. Резкое похолодание ждет жителей разных частей региона, самые лютые морозы придут 15–16 февраля. Столбик термометра может опуститься до -30 градусов.