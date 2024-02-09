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Posted 9 февраля, 16:57

Published 9 февраля, 16:57

Modified 9 февраля, 16:59

Updated 9 февраля, 16:59

Очередное превышение уровня формальдегида, похороны, новый вид мошенничества и морозы

Очередное превышение уровня формальдегида, похороны, новый вид мошенничества и морозы

9 февраля 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле выбросами уже не удивить, но новости есть. Состоялось прощание с сыном бизнесмена. Водитель, который не умеет держать себя в руках. Мошенники, ФСБ и уголовное дело, а также метеосводка на ближайшее будущее: самое важное, что произошло за 9 февраля в Нижнем Тагиле.
Видео: tagilcity.ru

Формальдегид как частый гость, а точнее, его превышение. В Нижнем Тагиле очередной выброс вредного вещества с недопустимым по нормам уровнем. 7 февраля вредный для здоровья элемент зафиксировал пост УГМС, расположенный в Сухоложском поселке.

«Не продохнуть»: 7 февраля формальдегид превысил норму в Нижнем Тагиле
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Десятки людей с цветами и сопутствующей атрибутикой пришли проводить в последний путь 15-летнего сына бизнесмена. На похоронах присутствовали учителя и одноклассники мальчика. Кто-то из ребят взял слово, рассказав, каким был их друг и каким они запомнят его. Молодой человек учился в 8 классе и интересовался наукой, инженерным делом и играл в спектаклях.

«Верный друг и настоящий гимназист»: в Тагиле простились с погибшим сыном бизнесмена
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В Екатеринбурге жителей одного из домов годами терроризирует хулиган. Виновник известен всем. Установленные во дворе камеры наружного наблюдения успели поймать его в объектив. По словам местных жителей, мужчина работает водителем депутата. Пострадавшие намерены обратиться в полицию.

Водитель депутата держит в страхе целый дом в Екатеринбурге
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Звонят на телефону или пишут в социальных сетях. Создают фиктивные сайты или присылают на почту спам. В Свердловской области, как и по всей России, все мошеннические схемы уже давно известны, но люди до сих пор попадаются на них. А тут еще и новый вид появился. В Екатеринбурге на телефон женщине по видеосвязи позвонил неизвестный и представился «сотрудником ФСБ». Злоумышленник убедил пострадавшую оформить на себя кредит. Когда женщина поняла, что ее обманывают, было уже слишком поздно.

Новый опасный вид мошенничества зафиксирован в Свердловской области
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Грядущая неделя последнего месяца зимы подготовила для свердловчан сюрприз. Резкое похолодание ждет жителей разных частей региона, самые лютые морозы придут 15–16 февраля. Столбик термометра может опуститься до -30 градусов.

Лютые морозы накроют Свердловскую область
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