Отменен штраф о дискредитации армии экс-священнику из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В суде пояснили, что Зайцев три раза критиковал в соцсетях действия армии России. Было опубликовано три поста с резкими высказываниями. Далее было возбуждено уголовное дело и назначен штраф — 45 тысяч рублей. Бывший священник обжаловал это решение.
После этого суд прекратил производство по делу. Далее проверка показала, что суд первой инстанции нарушил сроки назначения штрафа Зайцеву на один день.
По данным «РИА Новости», срок давности — 90 дней, а наказание бывшему священнику назначили на 91-й.
Ранее сообщалось, что два свердловчанина заплатят 85 тысяч штрафа за дискредитацию российских военнослужащих.