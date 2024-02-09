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В Екатеринбурге отменен штраф экс-священнику за дискредитацию армии

Отменен штраф о дискредитации армии экс-священнику из Екатеринбурга

9 февраля 2024, 08:13
Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбурге отменен штраф экс-священнику за дискредитацию армии

Свердловский областной суд отменил штраф экс-священнику Владимиру Зайцеву. Ранее его обвиняли в дискредитации ВС РФ. Причина — истечение срока давности.

В суде пояснили, что Зайцев три раза критиковал в соцсетях действия армии России. Было опубликовано три поста с резкими высказываниями. Далее было возбуждено уголовное дело и назначен штраф — 45 тысяч рублей. Бывший священник обжаловал это решение.

После этого суд прекратил производство по делу. Далее проверка показала, что суд первой инстанции нарушил сроки назначения штрафа Зайцеву на один день.

По данным «РИА Новости», срок давности — 90 дней, а наказание бывшему священнику назначили на 91-й.

Ранее сообщалось, что два свердловчанина заплатят 85 тысяч штрафа за дискредитацию российских военнослужащих.

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#Происшествия#Уголовное дело#Штраф#Соцсети#Владимир Зайцев#Екатеринбург#Дискредитация#Срок давности#ВС РФ#Дарья Сорокина
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