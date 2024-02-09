Отменен штраф о дискредитации армии экс-священнику из Екатеринбурга

В суде пояснили, что Зайцев три раза критиковал в соцсетях действия армии России. Было опубликовано три поста с резкими высказываниями. Далее было возбуждено уголовное дело и назначен штраф — 45 тысяч рублей. Бывший священник обжаловал это решение.