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В Екатеринбурге дорожники укладывают асфальт перед приездом президента Путина

Отскабливают наледь: в Екатеринбурге решили положить асфальт к визиту Путина

9 февраля 2024, 10:59
Фото: 1MI

В Екатеринбурге дорожники укладывают асфальт перед приездом президента Путина

Дорожные службы Екатеринбурга решили подлатать дороги в городе. Местные жители подозревают, что это связано с предстоящим визитом главы государства.

Работы начались на улице Белинского. Рабочие сначала отскребли наледь с поверхности, а затем приступили к укладке нового слоя. Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев пишет E1.ru.

Наледь снимали до щебня, а затем после подготовки начали засыпать асфальт, рассказал один из горожан. По его словам, он подошел к рабочим и спросил, почему они проводят работы зимой. Они ответили, что готовятся к визиту Путина.

В «Водоканале» связь дорожных работ с визитом высокого лица отрицают. В организации пояснили, что на улице Белинского проводились земляные работы, после которых был восстановлен слой асфальта. Это временная технология, чтобы по дороге можно было пройти и проехать. Капитальный же ремонт участка проведут летом.

Ранее стало известно, что власти Свердловской области начали готовиться к визиту президента.

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#МУП "Водоканал"#Зима#Асфальт#Визит#Земляные работы#Дорожные работы#Дорожные службы#Путин#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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