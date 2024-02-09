Отскабливают наледь: в Екатеринбурге решили положить асфальт к визиту Путина

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Работы начались на улице Белинского. Рабочие сначала отскребли наледь с поверхности, а затем приступили к укладке нового слоя. Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев пишет E1.ru.
Наледь снимали до щебня, а затем после подготовки начали засыпать асфальт, рассказал один из горожан. По его словам, он подошел к рабочим и спросил, почему они проводят работы зимой. Они ответили, что готовятся к визиту Путина.
В «Водоканале» связь дорожных работ с визитом высокого лица отрицают. В организации пояснили, что на улице Белинского проводились земляные работы, после которых был восстановлен слой асфальта. Это временная технология, чтобы по дороге можно было пройти и проехать. Капитальный же ремонт участка проведут летом.
Ранее стало известно, что власти Свердловской области начали готовиться к визиту президента.