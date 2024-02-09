После взрыва на газопроводе в Пермском крае загорелись дома. 8 человек пострадали

По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за того, что у газопровода произошла разгерметизация, диаметр которой составил 159 миллиметров. Огонь перекинулся на жилой и нежилой дома, а также на постройки третьего дома. Тушить возгорание выезжали сотрудники МЧС, пишет Properm.ru.