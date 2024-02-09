tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Крупный пожар разгорелся на газопроводе в Пермском крае

После взрыва на газопроводе в Пермском крае загорелись дома. 8 человек пострадали

9 февраля 2024, 03:29
Фото: Properm.ru

Крупный пожар разгорелся на газопроводе в Пермском крае

В Пермском крае в деревне Солодовка произошел взрыв на газопроводе, из-за чего вспыхнул пожар. Происшествие случилось 8 февраля 2024 года.

По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за того, что у газопровода произошла разгерметизация, диаметр которой составил 159 миллиметров. Огонь перекинулся на жилой и нежилой дома, а также на постройки третьего дома. Тушить возгорание выезжали сотрудники МЧС, пишет Properm.ru.

В результате ЧП оказалось восемь пострадавших, среди них двое детей. Пятерых человек госпитализировали в больницу, трое лечатся амбулаторно. На место происшествия выезжали заведующие санавиацией и ожоговым центром, а также направили реанимобиль из медицины катастроф.

Видео: Properm.ru

В СК возбудили уголовное дело по факту случившегося. Сотрудники ведомства проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего пожара.

Напомним, 7 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле произошел пожар на промзоне в районе Северного шоссе. Известно, что здание сейчас не эксплуатируется, однако в нем проводилась реконструкция кровли.

Сгорело все: в Реже случился крупный пожар
Узнать подробнее
Читайте также:
Частный детский сад в Екатеринбурге проверят после травмы девочки на лестнице«Дым валит столбом»: крупный пожар разгорелся на заводе в ВолгоградеАвтобус с детьми, пострадавшими в ДТП под Новоуральском, был исправен
#Происшествия#Больница#Пожар#Дети#Уголовное дело#Огонь#Взрыв#Возгорание#Видео#ЧП#Пострадавшие#Газопровод#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#СК
Подпишитесь
Расчистка дорог во время аномальных снегопадов идет в Нижнем Тагиле круглосуточно
Вчера, 15:27
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
7 февраля, 13:48
«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:33
Недостроенную детскую многопрофильную больницу снесут в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:00
Сероводород и оксид азота: 6 февраля Нижний Тагил накрыли вредные выбросы
Вчера, 14:04
Общественные слушания по проекту шламонакопителя пройдут в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:09