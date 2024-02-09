После взрыва на газопроводе в Пермском крае загорелись дома. 8 человек пострадали

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за того, что у газопровода произошла разгерметизация, диаметр которой составил 159 миллиметров. Огонь перекинулся на жилой и нежилой дома, а также на постройки третьего дома. Тушить возгорание выезжали сотрудники МЧС, пишет Properm.ru.
В результате ЧП оказалось восемь пострадавших, среди них двое детей. Пятерых человек госпитализировали в больницу, трое лечатся амбулаторно. На место происшествия выезжали заведующие санавиацией и ожоговым центром, а также направили реанимобиль из медицины катастроф.
В СК возбудили уголовное дело по факту случившегося. Сотрудники ведомства проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего пожара.
Напомним, 7 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле произошел пожар на промзоне в районе Северного шоссе. Известно, что здание сейчас не эксплуатируется, однако в нем проводилась реконструкция кровли.