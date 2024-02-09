Появилось видео с места взрыва бака для воды в Бродове под Нижним Тагилом

Спасатели, которые прибыли на место ЧП из Нижнего Тагила, почти семь часов разбирали завалы. Выяснилось, что взорвался бак для воды, который до этого пенсионер чинил. В результате разрыва бака произошел сильный гидроудар, который фактически сравнял дом с землей.