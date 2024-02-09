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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Опубликовано видео с места взрыва бака для воды в Бродове под Нижним Тагилом

Появилось видео с места взрыва бака для воды в Бродове под Нижним Тагилом

9 февраля 2024, 15:36
Фото: Изображение Midjourney

Опубликовано видео с места взрыва бака для воды в Бродове под Нижним Тагилом

75-летний погибший хозяин частного дома в Бродове незадолго до этого пытался отремонтировать котел.

Взрыв произошел ночью. В доме находились два человека. Женщина сумела выбежать, а мужчину завалило плитами. Об этом пишет «Телекон».

Спасатели, которые прибыли на место ЧП из Нижнего Тагила, почти семь часов разбирали завалы. Выяснилось, что взорвался бак для воды, который до этого пенсионер чинил. В результате разрыва бака произошел сильный гидроудар, который фактически сравнял дом с землей.

Следственный отдел по Пригородному району назначил проверку по факту происшествия.

В Каменске-Уральском под суд отдан хозяин сгоревшей сауны, в которой летом прошлого года погибли два человека.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Спасатели#Пенсионер#Женщина#Взрыв#Дом#Гибель человека#18+#Екатеринбург#Бак#Дарья Бобровицкая
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