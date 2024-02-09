Проезды внутри кварталов отремонтируют в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
По словам председателя Нижнетагильской городской Думы Вадима Раудштейна, в ходе работы парламентариев в округах вопросы о ремонте проездов горожане задавали многократно, сообщили в администрации.
Так как состояние дорог для граждан важно, было инициировано создание рабочей группы. Руководить ею будет Денис Корякин. В нее вошли представители от мэрии, депутатов.
Далее было принято решение о формировании перечня проездов, которые отремонтируют за счет средств бюджета города. Эти работы должны будут состояться в 2024–2026 годы.
Скоро власти планируют определить, с чего нужно начать ремонтные работы и хотят оценить масштабность запланированного. Главным критерием отбора станет использование дороги неограниченным кругом людей.
Речь идет о дорогах, ведущих к детсадам, поликлиникам и прочим важным объектам.
Протяженность аварийных участков составляет порядка 153 километров. Важно начать реализацию, не откладывая на потом, — сказал Владислав Пинаев.
Вскоре планируется определить, сколько денег на эти цели будет выделено. Если потребуется, местные власти планируют обратиться к региональным представителям для выделения финансирования.
Ранее в Екатеринбурге решили положить асфальт к предстоящему визиту Путина.