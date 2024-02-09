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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Нижнем Тагиле разрабатывают план ремонта проездов внутри кварталов

Проезды внутри кварталов отремонтируют в Нижнем Тагиле

9 февраля 2024, 11:05
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле разрабатывают план ремонта проездов внутри кварталов

В Нижнем Тагиле разработают программу ремонта проездов внутри кварталов. Эти вопросы обсуждались на заседании, на котором присутствовал в том числе мэр города Владислав Пинаев.

По словам председателя Нижнетагильской городской Думы Вадима Раудштейна, в ходе работы парламентариев в округах вопросы о ремонте проездов горожане задавали многократно, сообщили в администрации.

Так как состояние дорог для граждан важно, было инициировано создание рабочей группы. Руководить ею будет Денис Корякин. В нее вошли представители от мэрии, депутатов.

Далее было принято решение о формировании перечня проездов, которые отремонтируют за счет средств бюджета города. Эти работы должны будут состояться в 2024–2026 годы.

Скоро власти планируют определить, с чего нужно начать ремонтные работы и хотят оценить масштабность запланированного. Главным критерием отбора станет использование дороги неограниченным кругом людей.

Речь идет о дорогах, ведущих к детсадам, поликлиникам и прочим важным объектам.

Протяженность аварийных участков составляет порядка 153 километров. Важно начать реализацию, не откладывая на потом, — сказал Владислав Пинаев.

Вскоре планируется определить, сколько денег на эти цели будет выделено. Если потребуется, местные власти планируют обратиться к региональным представителям для выделения финансирования.

Ранее в Екатеринбурге решили положить асфальт к предстоящему визиту Путина.

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#Нижний Тагил#Город#Владислав Пинаев#Ремонт#Ремонт дорог#Дороги#Ремонтные работы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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