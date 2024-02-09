tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Пять военных вернулись из плена в Свердловскую область

Пятеро свердловчан вернулись из украинского плена во время обмена

9 февраля 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney

Пять военных вернулись из плена в Свердловскую область

Обмен военнопленными состоялся 8 февраля. В результате мероприятий домой были возвращены пять жителей Свердловской области.

Региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова отметила, что среди военных региона не осталось в плену тех, кто находился там почти два года, пишет ЕАН. Двое из тех, кто был там с 2022 года, 8 февраля оказались дома, в России.

Отмечается, что всего в рамках данного процесса было обменяно 100 россиян и 100 украинцев. Более того, в этот день страны обменялись телами погибших солдат. Их число не называется.

Прошлый обмен прошел 31 января — меняли 195 на 195 человек. Там было пять свердловчан.

Женщина в Екатеринбурге потребовала отменить ее развод с мужем. Он погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Каменске-Уральском простятся с погибшим на СВО боксеромВ списке освобожденных из украинского плена есть пятеро свердловчан
#Свердловская область#Граница#Россияне#Военные#Солдаты#Екатеринбург#Татьяна Мерзлякова#СВО#Плен#Дарья Сорокина#Обмен пленными
Подпишитесь
Расчистка дорог во время аномальных снегопадов идет в Нижнем Тагиле круглосуточно
Вчера, 15:27
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
7 февраля, 13:48
«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:33
Недостроенную детскую многопрофильную больницу снесут в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:00
Сероводород и оксид азота: 6 февраля Нижний Тагил накрыли вредные выбросы
Вчера, 14:04
Общественные слушания по проекту шламонакопителя пройдут в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:09