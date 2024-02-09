Пятеро свердловчан вернулись из украинского плена во время обмена

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова отметила, что среди военных региона не осталось в плену тех, кто находился там почти два года, пишет ЕАН. Двое из тех, кто был там с 2022 года, 8 февраля оказались дома, в России.
Отмечается, что всего в рамках данного процесса было обменяно 100 россиян и 100 украинцев. Более того, в этот день страны обменялись телами погибших солдат. Их число не называется.
Прошлый обмен прошел 31 января — меняли 195 на 195 человек. Там было пять свердловчан.