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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Нижнем Тагиле пройдет Кубок медной горы

Сильнейшие лыжники-прыгуны будут соревноваться в Нижнем Тагиле

9 февраля 2024, 08:23
Фото: Комплекс «Аист»

В Нижнем Тагиле пройдет Кубок медной горы

Кубок Медной горы состоится в Нижнем Тагиле. Мероприятия пройдут с 23 по 25 февраля на комплексе «Аист».

Это состязания международного уровня по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина. Соревноваться будут и лыжники, и лыжницы. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Так, в Нижнем Тагиле выступят сильнейшие спортсмены из разных регионов страны, а также из Беларуси и Казахстана.

Ранее тагильские лыжники заняли 2 место на Первенстве РФ по прыжкам с трамплина. Это атлеты из школы «Аист». Всем ребятам 15-17 лет. Они показали выдающуюся командную работу.

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