Сильнейшие лыжники-прыгуны будут соревноваться в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Это состязания международного уровня по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина. Соревноваться будут и лыжники, и лыжницы. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Так, в Нижнем Тагиле выступят сильнейшие спортсмены из разных регионов страны, а также из Беларуси и Казахстана.
Ранее тагильские лыжники заняли 2 место на Первенстве РФ по прыжкам с трамплина. Это атлеты из школы «Аист». Всем ребятам 15-17 лет. Они показали выдающуюся командную работу.