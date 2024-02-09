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Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Ветреная погода прогнозируется в Свердловской области

Сильные ветра и похолодание придут в Свердловскую область

9 февраля 2024, 05:04
Фото: 1MI

Ветреная погода прогнозируется в Свердловской области

В Свердловской области прогнозируется ветер, порывы которого могут достигать 14 метров. Ветреность ожидается 9 февраля 2024 года.

Из-за того, что у ветра сменится ориентир, а его порывы увеличатся до 14 метров, в регионе, вероятно, похолодает до -14 градусов, рассказал уральский метеоролог Алексей Пулин в своем аккаунте в соцсетях.

В течение дня в области будет -9… -14 градусов. В Екатеринбурге днем столбики термометров могут снизиться до -11 градусов, а ветер в городе будет с порывами до 13 метров.

Напомним, 7 и 8 февраля 2024 года в Свердловской области прошли осадки в виде крупных снегопадов в связи с пришедшим в регион циклоном «Ольга», а также был ветер до 13 метров в секунду.

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