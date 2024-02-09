Сильные ветра и похолодание придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Из-за того, что у ветра сменится ориентир, а его порывы увеличатся до 14 метров, в регионе, вероятно, похолодает до -14 градусов, рассказал уральский метеоролог Алексей Пулин в своем аккаунте в соцсетях.
В течение дня в области будет -9… -14 градусов. В Екатеринбурге днем столбики термометров могут снизиться до -11 градусов, а ветер в городе будет с порывами до 13 метров.
Напомним, 7 и 8 февраля 2024 года в Свердловской области прошли осадки в виде крупных снегопадов в связи с пришедшим в регион циклоном «Ольга», а также был ветер до 13 метров в секунду.