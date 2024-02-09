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Полицейские в Екатеринбурге около трех часов досматривали участников БДСМ-пати

Силовики в Екатеринбурге прервали БДСМ-вечеринку и устроили трехчасовой досмотр

9 февраля 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney

Полицейские в Екатеринбурге около трех часов досматривали участников БДСМ-пати

Организаторы вечеринки пожаловались на сорванные «перфомансы» и фотосессии.

Екатеринбургские правоохранители сорвали крупную БДСМ-вечеринку, которая проходила в клубе «Фабрика» в Ленинском районе 4 февраля. Внутри помимо взрослых участников находились несколько несовершеннолетних. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.

Рейд «Улица-бар» был плановым, подчеркнули в ведомстве. Организовал вечеринку известный в определенных кругах Станислав Словиковский. Он прокомментировал изданию Е1.ru подробности обыска. Силовики проверили документы и досмотрели личные вещи участников. Некоторые имена участников полицейские «пробили» по базе.

Некоторые любители экстравагантных развлечений отказались проходить медицинское освидетельствование. Им были выписаны штрафы.

Словиковский посетовал, что из-за неожиданного вмешательства силовиков посетители вечеринки не увидели интересных «перфомансов», ярких фотосессий и прочих обещанных участникам «плюшек».

В России концерты Лолиты отменяются один за другим после участия звезды в скандальной вечеринке Ивлеевой.

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#Происшествия#Полиция#Документы#Несовершеннолетние#Медицинское освидетельствование#Вечеринка#18+#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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