Силовики в Екатеринбурге прервали БДСМ-вечеринку и устроили трехчасовой досмотр

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Екатеринбургские правоохранители сорвали крупную БДСМ-вечеринку, которая проходила в клубе «Фабрика» в Ленинском районе 4 февраля. Внутри помимо взрослых участников находились несколько несовершеннолетних. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.
Рейд «Улица-бар» был плановым, подчеркнули в ведомстве. Организовал вечеринку известный в определенных кругах Станислав Словиковский. Он прокомментировал изданию Е1.ru подробности обыска. Силовики проверили документы и досмотрели личные вещи участников. Некоторые имена участников полицейские «пробили» по базе.
Некоторые любители экстравагантных развлечений отказались проходить медицинское освидетельствование. Им были выписаны штрафы.
Словиковский посетовал, что из-за неожиданного вмешательства силовиков посетители вечеринки не увидели интересных «перфомансов», ярких фотосессий и прочих обещанных участникам «плюшек».
В России концерты Лолиты отменяются один за другим после участия звезды в скандальной вечеринке Ивлеевой.