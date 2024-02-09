Силовики в Екатеринбурге прервали БДСМ-вечеринку и устроили трехчасовой досмотр

Екатеринбургские правоохранители сорвали крупную БДСМ-вечеринку, которая проходила в клубе «Фабрика» в Ленинском районе 4 февраля. Внутри помимо взрослых участников находились несколько несовершеннолетних. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.