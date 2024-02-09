Скрылся за углом дома: появилось видео ограбления банка в Екатеринбурге

На записи мужчина, одетый в темную одежду, подошел сначала к крыльцу банка, однако затем вернулся на тротуар. После этого, спустя три минуты, он зашел внутрь отделения, а спустя несколько минут он вышел на улицу, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».