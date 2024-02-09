tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Появилось изображение налетчика на банк в Екатеринбурге

Скрылся за углом дома: появилось видео ограбления банка в Екатеринбурге

9 февраля 2024, 05:25
Фото: Telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

Появилось изображение налетчика на банк в Екатеринбурге

На камеры видеонаблюдения в Екатеринбурге были записаны моменты до и после ограбления «Металлинвестбанка» на улице Малышева.

На записи мужчина, одетый в темную одежду, подошел сначала к крыльцу банка, однако затем вернулся на тротуар. После этого, спустя три минуты, он зашел внутрь отделения, а спустя несколько минут он вышел на улицу, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

Видео: Telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

Из банка неизвестный вышел, держа в руках пакет. Вскоре он повернул за угол дома и скрылся из виду. В полиции возбудили уголовное дело по факту ограбления.

Напомним, ЧП случилось 7 февраля 2024 года. У грабителя в руках было оружие, имеющее сходство с пистолетом. Злоумышленник забрал с собой менее миллиона рублей и после этого ушел. Пострадавших в результате налета нет.

«Были в масках и с молотками»: подростки третий раз ограбили магазин в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
На отделение банка в Екатеринбурге неизвестный совершил налетРуководитель спортшколы в Нижнем Тагиле отдал 305 тысяч мошенникамЖитель Екатеринбурга похищал из квартир украшения, деньги, технику и одежду
#Общество#Происшествия#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Банк#Криминал#Ограбление#Видео#ЧП#Грабитель#Налетчик#Злоумышленник#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Неизвестный
Подпишитесь
Расчистка дорог во время аномальных снегопадов идет в Нижнем Тагиле круглосуточно
Вчера, 15:27
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
7 февраля, 13:48
«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:33
Недостроенную детскую многопрофильную больницу снесут в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:00
Сероводород и оксид азота: 6 февраля Нижний Тагил накрыли вредные выбросы
Вчера, 14:04
Общественные слушания по проекту шламонакопителя пройдут в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:09