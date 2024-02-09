Скрылся за углом дома: появилось видео ограбления банка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
На записи мужчина, одетый в темную одежду, подошел сначала к крыльцу банка, однако затем вернулся на тротуар. После этого, спустя три минуты, он зашел внутрь отделения, а спустя несколько минут он вышел на улицу, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».
Из банка неизвестный вышел, держа в руках пакет. Вскоре он повернул за угол дома и скрылся из виду. В полиции возбудили уголовное дело по факту ограбления.
Напомним, ЧП случилось 7 февраля 2024 года. У грабителя в руках было оружие, имеющее сходство с пистолетом. Злоумышленник забрал с собой менее миллиона рублей и после этого ушел. Пострадавших в результате налета нет.