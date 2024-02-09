Стало известно, когда бушующий циклон «Ольга» покинет Екатеринбург

Как рассказал главный уральский синоптик Галина Шепоренко, что уже утром 9 февраля циклон уже «перешел» через Уральские горы. Теперь «Ольга» из Екатеринбурга и Челябинска направляется в Новосибирск. Поэтому уже 9 февраля снегопады в уральской столице станут менее обильными. Тем не менее, в ближайшие дни произойдет небольшое похолодание.