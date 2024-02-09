Стало известно, когда бушующий циклон «Ольга» покинет Екатеринбург

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Как рассказал главный уральский синоптик Галина Шепоренко, что уже утром 9 февраля циклон уже «перешел» через Уральские горы. Теперь «Ольга» из Екатеринбурга и Челябинска направляется в Новосибирск. Поэтому уже 9 февраля снегопады в уральской столице станут менее обильными. Тем не менее, в ближайшие дни произойдет небольшое похолодание.
Метеоролог Алексей Пулин добавил, что 9 февраля снега будет значительно меньше. Ожидается еще 3–5 мм, а на западе региона — до 6–8 мм снега.
А 10–12 февраля в городе ожидается ночная температура -15… -20 °С, на севере — до -25 °С, днем -10… -16 °С, без обилия снежного покрова. 13 февраля в регионе будет примерно -6…-10 °С.
До выходных столбики термометров будет варьироваться от -22… -27 °С ночью до -11… -16 °С в дневное время.
Ранее сообщалось, что сильные ветра и похолодание придут на территорию региона.