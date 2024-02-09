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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 11:44

В Екатеринбурге отменен развод женщины с погибшим на СВО военным

Суд отменил развод жительницы Екатеринбурга с мертвым военным

9 февраля 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге отменен развод женщины с погибшим на СВО военным

По решению суда был отменен развод жительницы Екатеринбурга Ольги с военнослужащим, который скончался на СВО.

Решение о разводе Ольгой было принято 21 декабря, когда военного уже не было в живых. Когда она узнала, что бывший муж мертв, то решила оспорить состоявшийся развод. Напомним, что вдовам военных полагаются выплаты.

Родные погибшего высказались категорически против сохранения этого брака и сообщали, что пара уже давно не жила вместе, пишет Е1. Теперь мама погибшего солдата будет пытаться оспорить это решение. Она аргументирует свой протест тем, что у Ольги есть лишь корыстные намерения.

Адвокат семьи рассказал, что пара поженилась в 2007 году. Вместе жить супруги перестали еще в 2020 году. В тоже время вдова уже подала заявление на получение выплат. Кроме того, она уже получила 50% региональной субсидии. Вторую часть этих средств перевели матери погибшего.

Ранее Ольга сообщала, что хоть они и жили раздельно с экс-мужем в последние годы, но он каждый день к ней приходил. Родственники же настаивают, чтобы все деньги достались маме погибшего, с которой он жил последние четыре года.

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#Общество#Суд#Брак#Развод#Субсидия#Екатеринбург#СВО#Военнослужащий#Родные#Дарья Сорокина
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