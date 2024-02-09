Суд отменил развод жительницы Екатеринбурга с мертвым военным

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Решение о разводе Ольгой было принято 21 декабря, когда военного уже не было в живых. Когда она узнала, что бывший муж мертв, то решила оспорить состоявшийся развод. Напомним, что вдовам военных полагаются выплаты.
Родные погибшего высказались категорически против сохранения этого брака и сообщали, что пара уже давно не жила вместе, пишет Е1. Теперь мама погибшего солдата будет пытаться оспорить это решение. Она аргументирует свой протест тем, что у Ольги есть лишь корыстные намерения.
Адвокат семьи рассказал, что пара поженилась в 2007 году. Вместе жить супруги перестали еще в 2020 году. В тоже время вдова уже подала заявление на получение выплат. Кроме того, она уже получила 50% региональной субсидии. Вторую часть этих средств перевели матери погибшего.
Ранее Ольга сообщала, что хоть они и жили раздельно с экс-мужем в последние годы, но он каждый день к ней приходил. Родственники же настаивают, чтобы все деньги достались маме погибшего, с которой он жил последние четыре года.