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Движение по переулку в Екатеринбурге закроют на месяц из-за дорожных работ

Суворовский переулок в Екатеринбурге будет закрыт на месяц

9 февраля 2024, 11:43
Фото: 1MI

Движение по переулку в Екатеринбурге закроют на месяц из-за дорожных работ

В Екатеринбурге будет закрыто движение по Суворовскому переулку из-за ремонта. Переулок закроют 16 апреля 2024 года.

Сотрудники организации «Стройтек» будут проводить реконструкционные работы на ливневой канализации, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Рабочие будут проводить ремонт на дорожном участке от 40-летия Октября до переулка Черниговского. В мэрии также отметили, что реконструкция не повлияет на транспортное движение.

На участке дороги, который будет перекрыт, установят специальные указатели и знаки. Ремонт планируется завершить к 31 мая 2024 года.

Напомним, 12 февраля 2024 года в Екатеринбурге закроют движение на улице 22-го Партсъезда.

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#Общество#Дорога#Город#Ремонт#Закрытие#Ливневая канализация#Закрытие движения#Знаки#Стройтек#Указатели#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Транспортное движение
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