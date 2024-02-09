Суворовский переулок в Екатеринбурге будет закрыт на месяц

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Сотрудники организации «Стройтек» будут проводить реконструкционные работы на ливневой канализации, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Рабочие будут проводить ремонт на дорожном участке от 40-летия Октября до переулка Черниговского. В мэрии также отметили, что реконструкция не повлияет на транспортное движение.
На участке дороги, который будет перекрыт, установят специальные указатели и знаки. Ремонт планируется завершить к 31 мая 2024 года.
Напомним, 12 февраля 2024 года в Екатеринбурге закроют движение на улице 22-го Партсъезда.