Свердловчане чаще заболевают раком, но реже от него умирают

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
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Updated Сегодня, 09:09
Заболеваемость различными видами рака в Свердловской области выросла примерно в полтора раза за последние два десятилетия. Однако несмотря на это показатели смертности неуклонно снижаются. Способствуют этому раннее обращение к врачу и ранняя диагностика. Об этом на пресс-конференции рассказал главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи регионального Минздрава Денис Демидов.
Эта тенденция характерна не только для отдельных регионов России, но и всего мира в целом, подчеркнул Демидов. Рак на первой стадии и предраковые состояния хорошо поддаются излечению с минимальным дискомфортом для пациента и зачастую без операции. Регион является лидером по проведению профилактических мероприятий, добавил главный внештатный онколог.
У женщин в структуре заболевания раком уже много лет лидирует рак молочной железы. У мужчин на первом месте — рак легких. Средний возраст онкологических больных в Свердловской области — 50 лет.
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