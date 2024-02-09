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Жители Свердловской области начали реже умирать от онкологических заболеваний

Свердловчане чаще заболевают раком, но реже от него умирают

9 февраля 2024, 09:07
Фото: 1MI

Жители Свердловской области начали реже умирать от онкологических заболеваний

Профилактика является основой, с помощью которой онкологи в Свердловской области успешно борются со смертностью населения от рака.

Заболеваемость различными видами рака в Свердловской области выросла примерно в полтора раза за последние два десятилетия. Однако несмотря на это показатели смертности неуклонно снижаются. Способствуют этому раннее обращение к врачу и ранняя диагностика. Об этом на пресс-конференции рассказал главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи регионального Минздрава Денис Демидов.

Эта тенденция характерна не только для отдельных регионов России, но и всего мира в целом, подчеркнул Демидов. Рак на первой стадии и предраковые состояния хорошо поддаются излечению с минимальным дискомфортом для пациента и зачастую без операции. Регион является лидером по проведению профилактических мероприятий, добавил главный внештатный онколог.

У женщин в структуре заболевания раком уже много лет лидирует рак молочной железы. У мужчин на первом месте — рак легких. Средний возраст онкологических больных в Свердловской области — 50 лет.

В арсенале свердловских медиков — высокие технологии и современные лекарства.

Ранее специалисты перечислили первые симптомы рака у ребенка.

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