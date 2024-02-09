Свердловчане чаще заболевают раком, но реже от него умирают

Эта тенденция характерна не только для отдельных регионов России, но и всего мира в целом, подчеркнул Демидов. Рак на первой стадии и предраковые состояния хорошо поддаются излечению с минимальным дискомфортом для пациента и зачастую без операции. Регион является лидером по проведению профилактических мероприятий, добавил главный внештатный онколог.