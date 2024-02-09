Свердловская область получит на восстановление лесов более 28 млн рублей

Реконструкцию в областных лесах в минувшем году провели на площади более 31,6 тысяч гектара — это превысило план на год на 3000 гектаров. При этом на площади 1000 гектаров провели комбинированное и компенсационное восстановление, рассказали в региональном департаменте информполитики.