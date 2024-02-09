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Свердловской области направят средства для восстановления лесов

Свердловская область получит на восстановление лесов более 28 млн рублей

9 февраля 2024, 04:40
Фото: Midjourney

Свердловской области направят средства для восстановления лесов

Свердловской области выделят 28,5 миллиона рублей на то, чтобы восстановить местные леса, поврежденные после массовых пожаров в 2023 году.

Реконструкцию в областных лесах в минувшем году провели на площади более 31,6 тысяч гектара — это превысило план на год на 3000 гектаров. При этом на площади 1000 гектаров провели комбинированное и компенсационное восстановление, рассказали в региональном департаменте информполитики.

Как сообщил областной министр экологии и природы Денис Мамонтов, 28,5 миллиона уйдут на увеличение объема восстановления лесов, а на остальные деньги будет закуплено специальное оборудование для устранения природных пожаров.

Напомним, в 2023 году в Свердловской области произошли массовые пожары в лесах. В том числе от огня пострадали некоторые населенные пункты.

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#Общество#Свердловская область#Деньги#Лес#Федеральный бюджет#Природа#Оборудование#Восстановление#Средства#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Лесные пожары
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