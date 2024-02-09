Сын миллиардера на Урале признан банкротом из-за долга в 57 млн рублей

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Иск о том, чтобы признать Шмотьева-младшего банкротом, подал в суд торговый дом «НКМЗ» в Екатеринбурге. Мужчина имеет долг перед компанией в процессе банкротства организации «ФОРЭС-Химия».
При этом Шмотьев работает на предприятии «Алтайский химпром», где получает в месяц 17 тысяч рублей, а также у него открыто несколько счетов на 2,5 тысячи рублей. Информация об этом есть в картотеке курганского суда.
Суд вынес постановление об отказе в ходатайстве о реализации его имущества и ввести реструктуризацию долга. Известно, что у Шмотьева в Екатеринбурге находятся два гаража, подземная стоянка и мотоцикл.
Напомним, в декабре 2023 года целлюлозно-бумажный завод в Туринске потребовали признать банкротом.