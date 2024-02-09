Таксист без прав столкнулся с Gelendewagen на перекрестке в Екатеринбурге

Водитель Gelendewagen предполагал, что Kia остановится. Когда он увидел, что тормозить такси не собирается, он попытался избежать столкновения, но не удалось. Таксиста с ЧМТ доставили в медучреждение. Пассажиры Kia получили ушибы и отказались от госпитализации, решив вернуться домой.