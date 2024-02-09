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Водитель такси попал в ДТП в Екатеринбурге

Таксист без прав столкнулся с Gelendewagen на перекрестке в Екатеринбурге

9 февраля 2024, 03:50
Фото: ИА «Ночные новости»

Водитель такси попал в ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 25-летний водитель такси Kia столкнулся с иномаркой Gelendewagen на перекрестке улиц Фурманова — Белинского. Авария произошла 9 февраля 2024 года.

По словам очевидца, таксист на перекрестке решил повернуть налево. Пассажиры, ехавшие в такси, заметили, что им навстречу едет автомобиль и стали кричать об этом водителю, однако он не отреагировал, пишет Е1.

Фото: ИА «Ночные новости»

Водитель Gelendewagen предполагал, что Kia остановится. Когда он увидел, что тормозить такси не собирается, он попытался избежать столкновения, но не удалось. Таксиста с ЧМТ доставили в медучреждение. Пассажиры Kia получили ушибы и отказались от госпитализации, решив вернуться домой.

Как оказалось, таксист не имеет прав на вождение автомобиля. Его привлекли к ответственности за отсутствие водительских прав, непредоставление преимущества на дороге другому автомобилю, а также за отсутствие страхового полиса. Иномарку поместили на спецстоянку, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Напомним, 7 февраля 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две иномарки. В аварии пострадала 11-летняя девочка.

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