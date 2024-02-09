Таксист без прав столкнулся с Gelendewagen на перекрестке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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По словам очевидца, таксист на перекрестке решил повернуть налево. Пассажиры, ехавшие в такси, заметили, что им навстречу едет автомобиль и стали кричать об этом водителю, однако он не отреагировал, пишет Е1.
Водитель Gelendewagen предполагал, что Kia остановится. Когда он увидел, что тормозить такси не собирается, он попытался избежать столкновения, но не удалось. Таксиста с ЧМТ доставили в медучреждение. Пассажиры Kia получили ушибы и отказались от госпитализации, решив вернуться домой.
Как оказалось, таксист не имеет прав на вождение автомобиля. Его привлекли к ответственности за отсутствие водительских прав, непредоставление преимущества на дороге другому автомобилю, а также за отсутствие страхового полиса. Иномарку поместили на спецстоянку, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
Напомним, 7 февраля 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две иномарки. В аварии пострадала 11-летняя девочка.