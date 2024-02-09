Три недели назад в Алапаевске пропала нуждающаяся в медпомощи женщина

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В день своего исчезновения на женщине были надеты темно-вишневый плащ, черные колготки, серая вязаная шапка и черные сапоги. С собой у нее была темная сумка, пишут поисковики отряда «Прорыв».
У нее серо-голубые глаза, рост 170 см, а волосы коричневые до плеч.
Всех тех, кто видел Оксану, просят сообщить об этом в полицию или добровольцам, чьи телефоны указаны на ориентировке.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге со 2 февраля искали 38-летнего мужчину. Он вышел из бани, сел в такси и пропал. Позднее его нашли в больнице.