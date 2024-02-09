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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Алапаевске три недели ищут нуждающуюся в помощи женщину

Три недели назад в Алапаевске пропала нуждающаяся в медпомощи женщина

9 февраля 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney

В Алапаевске три недели ищут нуждающуюся в помощи женщину

Три недели назад в Алапаевске пропала 48-летняя Оксана Бородина. Ей нужна медицинская помощь.

В день своего исчезновения на женщине были надеты темно-вишневый плащ, черные колготки, серая вязаная шапка и черные сапоги. С собой у нее была темная сумка, пишут поисковики отряда «Прорыв».

У нее серо-голубые глаза, рост 170 см, а волосы коричневые до плеч.

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

Всех тех, кто видел Оксану, просят сообщить об этом в полицию или добровольцам, чьи телефоны указаны на ориентировке.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге со 2 февраля искали 38-летнего мужчину. Он вышел из бани, сел в такси и пропал. Позднее его нашли в больнице.

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#Происшествия#Алапаевск#Полиция#Добровольцы#Женщина#Пропажа#Екатеринбург#Медпомощь#Дарья Сорокина
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