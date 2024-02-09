Троекратный рост оборота наличных в объединенной сети отметили в ВТБ, Открытии, РНКБ

По словам Сергея Панюшкина, замруководителя департамента развития инструментов обслуживания — начальника управления «Устройства самообслуживания» ВТБ, объединение банкоматов в общую сеть стало первым и одним из ключевых шагов на пути к объединению ВТБ, «Открытия» и РНКБ. Это нововведение позволило повысить доступность финансовых услуг для граждан, распространив сеть практически по всей РФ, включая Крым. Теперь держатели карт ВТБ и «Открытия» могут снимать и вносить наличные в любом из субъектов Федерации. Следствием увеличения количества банкоматов и возможности их использования на «домашних» условиях стало повышение уровня клиентского спроса. В течение года оборот наличных в общей сети увеличился втрое. Это подтверждает, что сервис достаточно востребован среди российских граждан, пишет inkazan.ru.