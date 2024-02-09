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Posted 9 февраля, 18:02

Published 9 февраля, 18:02

Modified 9 февраля, 18:02

Updated 9 февраля, 18:02

Троекратный рост оборота наличных в объединенной сети отметили в ВТБ, Открытии, РНКБ

Троекратный рост оборота наличных в объединенной сети отметили в ВТБ, Открытии, РНКБ

9 февраля 2024, 18:02
Фото: 1MI
В прошлом году ВТБ, РНКБ и банк «Открытие» объединили свои банкоматные сети. В течение года оборот по снятию и внесению финансовых средств увеличился втрое.

По результатам работы за год, за счет держателей банковских карт «Открытия» и РНКБ среднемесячный оборот наличных в банкоматах ВТБ вырос в 2,5 раза. Более чем в три раза выросли обороты по картам ВТБ и «Открытия» в банкоматах РНКБ. Почти пятикратный рост оборота денежных средств владельцев карт ВТБ и РНКБ был отмечен в устройствах самообслуживания банка «Открытие».

По словам Сергея Панюшкина, замруководителя департамента развития инструментов обслуживания — начальника управления «Устройства самообслуживания» ВТБ, объединение банкоматов в общую сеть стало первым и одним из ключевых шагов на пути к объединению ВТБ, «Открытия» и РНКБ. Это нововведение позволило повысить доступность финансовых услуг для граждан, распространив сеть практически по всей РФ, включая Крым. Теперь держатели карт ВТБ и «Открытия» могут снимать и вносить наличные в любом из субъектов Федерации. Следствием увеличения количества банкоматов и возможности их использования на «домашних» условиях стало повышение уровня клиентского спроса. В течение года оборот наличных в общей сети увеличился втрое. Это подтверждает, что сервис достаточно востребован среди российских граждан, пишет inkazan.ru.

Согласно заявлению Виталия Брикунова, директора департамента эквайринга банка «Открытие», обороты наличных в объединенной сети продолжают расти. Такая ситуация является подтверждением положительной оценки результата интеграции банка в группу ВТБ со стороны граждан.

По словам Александра Козинкина, вице-президента — директора департамента розничного бизнеса РНКБ, идея о формировании в России одной из крупнейших банкоматных сетей является залогом комфорта для десятков миллионов пользователей, проводящих операции с наличными в любом российском городе. Специалист подчеркнул, что финансовый мост между Крымом и материком выполняет все поставленные задачи и успешно работает, обеспечивая клиентам комфорт.

Активный этап миграции в банк ВТБ клиентов «Открытия» стартует со второго квартала 2024 года. А уже к концу этого года произойдет фактическое объединение бизнесов ВТБ и банка «Открытие». В это время состоится ребрендинг отделений «Открытия», а все клиенты уже будут обслуживаться в ВТБ. Порядок реорганизации распланирован так, чтобы обеспечить максимальный комфорт гражданам.

#Общество
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