Ударило по голове и облило грязью: на пенсионерку в Верхней Пышме рухнула плитка

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В Верхней Пышме поход в магазин для пожилой женщины закончился печально. Ей на голову упала потолочная плитка, а затем сверху хлынула грязная вода. Об инциденте сообщили в телеграм-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».
После обрушения женщине стало плохо, ей пришлось вызвать скорую помощь. Администрация магазина заявила, что может принести только извинения. Компенсации за моральный и материальный ущерб пенсионерке не предложили.
После того, как медики пострадавшей оказали первую помощь, ей пришлось идти домой в мокром пальто по морозу.
Ранее стало известно, что сотрудницу «Магнита» в Перми серьезно травмировало поддоном с продуктами.