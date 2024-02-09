Ударило по голове и облило грязью: на пенсионерку в Верхней Пышме рухнула плитка

В Верхней Пышме поход в магазин для пожилой женщины закончился печально. Ей на голову упала потолочная плитка, а затем сверху хлынула грязная вода. Об инциденте сообщили в телеграм-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».