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Updated Сегодня, 12:54

В Верхней Пышме на голову пенсионерке в магазине упала плитка

Ударило по голове и облило грязью: на пенсионерку в Верхней Пышме рухнула плитка

9 февраля 2024, 12:52
Фото: 1MI

В Верхней Пышме на голову пенсионерке в магазине упала плитка

В администрации магазина в Верхней Пышме принесли извинения, а женщине потребовалась помощь медиков.

В Верхней Пышме поход в магазин для пожилой женщины закончился печально. Ей на голову упала потолочная плитка, а затем сверху хлынула грязная вода. Об инциденте сообщили в телеграм-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

После обрушения женщине стало плохо, ей пришлось вызвать скорую помощь. Администрация магазина заявила, что может принести только извинения. Компенсации за моральный и материальный ущерб пенсионерке не предложили.

После того, как медики пострадавшей оказали первую помощь, ей пришлось идти домой в мокром пальто по морозу.

Ранее стало известно, что сотрудницу «Магнита» в Перми серьезно травмировало поддоном с продуктами.

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#Общество#Вода#Магазин#Верхняя Пышма#Обрушение#Пенсионерка#Голова#Плитка#Извинения#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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