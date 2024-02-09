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Смертельное ДТП унесло жизнь человека в Новолялинском районе

В ДТП с выездом на «встречку» в Новолялинском районе погиб человек

9 февраля 2024, 16:58
Фото: ГИБДД Свердловской области

Смертельное ДТП унесло жизнь человека в Новолялинском районе

Мужчина за рулем Chevrolet Niva по дороге в Серов не смог удержать автомобиль под контролем и вылетел на встречную полосу.

Очередное ДТП, в котором погиб человек, зарегистрировано в пятницу, 9 февраля, на автодороге Екатеринбург — Серов. Два автомобиля столкнулись в Новолялинском районе, информирует ГИБДД Свердловской области.

Известно, что мужчина 1993 года на Chevrolet Niva превысил скорость на зимней дороге и в итоге не справился с управлением. Вылетев на «встречку», транспортное средство столкнулось с автомобилем Lada Granta.

Пассажир и водитель Lada получили серьезные травмы. Они были доставлены в Новолялинскую ЦРБ, где водитель умер.

Автоинспекторы ГИБДД установили, что оба мужчина имели достаточный опыт вождения и ранее не привлекались к административной ответственности.

Врачи в Екатеринбурге выходили женщину с тяжелейшими травмами после ДТП.

Фото: ГИБДД Свердловской области
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#Происшествия#Больница#ДТП#Свердловская область#Смерть#ГИБДД#18+#Екатеринбург#Авария#Новолялинск#Дарья Бобровицкая
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