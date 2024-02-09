tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Сбежавший подросток из спецшколы в Екатеринбурге был задержан

В Екатеринбурге поймали сбежавшего подростка из спецшколы

9 февраля 2024, 04:06
Фото: 1MI

Сбежавший подросток из спецшколы в Екатеринбурге был задержан

В Екатеринбурге задержали 16-летнего подростка, который сбежал из спецшколы №124. Он обвиняется в насилии над воспитанниками учреждения.

Предположительно, обвиняемого определят в СИЗО №1, чтобы его было проще привозить на судебные заседания в суд Чкаловского района. Об этом рассказал защитник пострадавших Георгий Краснов.

Напомним, юноша совершил побег 22 декабря 2023 года. Кроме него, в изнасилованиях обвиняют еще двух его сверстников, которые находятся под стражей, а он был под подпиской о невыезде. Судебное заседание над ним должно было пройти 26 декабря.

Весной 2023 года стало известно о том, что в спецшколе неоднократно случалось насилие над детьми, которые там содержатся. Об этом рассказал один из пострадавших мальчиков, которому удалось сбежать. После этого было возбуждено уголовное дело.

Из скандальной спецшколы в Екатеринбурге сбежал мальчик и заявил о насилии
Узнать подробнее
Читайте также:
Из школы №124 в Екатеринбурге сбежал подросток, который обвиняется в изнасилованииЖитель Екатеринбурга приговорен к 17 годам тюрьмы за убийство знакомого лопатамиЖителю Екатеринбурга грозит до 2 лет тюрьмы за случайный наезд на разнорабочего
#Происшествия#Суд#Полиция#Уголовное дело#Задержанный#СИЗО#ЧП#18+#Екатеринбург#Подросток#Елизавета Зиборова#Инцидент#Спецшкола#Изнасилование мальчиков в спецшколе в Екатеринбурге
Подпишитесь
Расчистка дорог во время аномальных снегопадов идет в Нижнем Тагиле круглосуточно
Вчера, 15:27
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
7 февраля, 13:48
«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:33
Недостроенную детскую многопрофильную больницу снесут в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:00
Сероводород и оксид азота: 6 февраля Нижний Тагил накрыли вредные выбросы
Вчера, 14:04
Общественные слушания по проекту шламонакопителя пройдут в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:09