В Екатеринбурге поймали сбежавшего подростка из спецшколы

Напомним, юноша совершил побег 22 декабря 2023 года. Кроме него, в изнасилованиях обвиняют еще двух его сверстников, которые находятся под стражей, а он был под подпиской о невыезде. Судебное заседание над ним должно было пройти 26 декабря.