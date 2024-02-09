В Екатеринбурге поймали сбежавшего подростка из спецшколы

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Предположительно, обвиняемого определят в СИЗО №1, чтобы его было проще привозить на судебные заседания в суд Чкаловского района. Об этом рассказал защитник пострадавших Георгий Краснов.
Напомним, юноша совершил побег 22 декабря 2023 года. Кроме него, в изнасилованиях обвиняют еще двух его сверстников, которые находятся под стражей, а он был под подпиской о невыезде. Судебное заседание над ним должно было пройти 26 декабря.
Весной 2023 года стало известно о том, что в спецшколе неоднократно случалось насилие над детьми, которые там содержатся. Об этом рассказал один из пострадавших мальчиков, которому удалось сбежать. После этого было возбуждено уголовное дело.