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Автоинспекторы в Екатеринбурге 9–11 февраля будут массово проверять водителей

В Екатеринбурге с 8 по 11 февраля пройдут массовые рейды ГИБДД

9 февраля 2024, 08:52
Фото: 1MI

Автоинспекторы в Екатеринбурге 9–11 февраля будут массово проверять водителей

Профилактические рейды, направленные на выявление нарушений ПДД, проведут автоинспекторы в Екатеринбурге во второй декаде февраля.

В пресс-службе екатеринбургского ГИБДД анонсировали проведение рейдов 9–11 февраля, целью которых будут выявление водителей, серьезно нарушающих правила дорожного движения.

Автоинспекторы будут ловить тех, кто находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения, кто управляет автомобиль без прав и кто допускает маневры на дороге, которые могут привести к аварийной ситуации.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге тайно следят за школьниками.

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#Проверка#ГИБДД#Рейд#Водители#Водительские права#Пьяный водитель#Инспектор ГИБДД#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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