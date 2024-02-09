В Екатеринбурге с 8 по 11 февраля пройдут массовые рейды ГИБДД

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В пресс-службе екатеринбургского ГИБДД анонсировали проведение рейдов 9–11 февраля, целью которых будут выявление водителей, серьезно нарушающих правила дорожного движения.
Автоинспекторы будут ловить тех, кто находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения, кто управляет автомобиль без прав и кто допускает маневры на дороге, которые могут привести к аварийной ситуации.
Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге тайно следят за школьниками.