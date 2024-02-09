В Каменске-Уральском будут судить владельца сауны за гибель двух девушек

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В Каменске-Уральском следователи готовы передать в суд материалы по делу о сгоревшей в июне 2023 года сауне. В результате происшествия погибли две девушки, они отравились угарным газом, информирует Следственное управление СК по Свердловской области.
Установлено, что сауна в нежилом помещении работала с 2020 года. Однако при реконструкции помещения под нежилое владелец допустил нарушения требований пожарной безопасности. Он также хранил горючие материалы рядом с электрической печкой.
Именно они и вспыхнули 7 июня, когда в сауне находились две молодые женщины. Девушки пытались выбраться из горящего помещения, но не успели. Их тела в нижнем белье нашли у выхода из сауны.
Хозяин сауны ответит по статье УК об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, которые привели к гибели по неосторожности двух человек.
В Екатеринбурге местная жительница выиграла суд у мэрии по делу о доме, который власти собирались снести.