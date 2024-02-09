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Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

В Каменске-Уральском под суд пойдет хозяин сауны, в которой угорели две девушки

В Каменске-Уральском будут судить владельца сауны за гибель двух девушек

9 февраля 2024, 14:36
Фото: Изображение Midjourney

В Каменске-Уральском под суд пойдет хозяин сауны, в которой угорели две девушки

Следователи выявили множество нарушений правил пожарной безопасности, в помещении на улице Олега Кошевого в Каменске-Уральском даже хранились горючие материалы.

В Каменске-Уральском следователи готовы передать в суд материалы по делу о сгоревшей в июне 2023 года сауне. В результате происшествия погибли две девушки, они отравились угарным газом, информирует Следственное управление СК по Свердловской области.

Установлено, что сауна в нежилом помещении работала с 2020 года. Однако при реконструкции помещения под нежилое владелец допустил нарушения требований пожарной безопасности. Он также хранил горючие материалы рядом с электрической печкой.

Именно они и вспыхнули 7 июня, когда в сауне находились две молодые женщины. Девушки пытались выбраться из горящего помещения, но не успели. Их тела в нижнем белье нашли у выхода из сауны.

Хозяин сауны ответит по статье УК об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, которые привели к гибели по неосторожности двух человек.

В Екатеринбурге местная жительница выиграла суд у мэрии по делу о доме, который власти собирались снести.

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