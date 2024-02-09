В мэрии Екатеринбурга объяснили причины сноса киосков на остановках

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Как оказалось, причина сноса в законе, который запрещает торговать на транспортных остановках. Киоски устанавливали несколько десятков лет назад, когда к ним не имелось особых требований, а сейчас их запретили, пишет Е1.
По словам главы департамента потребрынка Максима Чаплыгина, несмотря на запрет, торговые павильоны не стали сносить абсолютно все, а только те, владельцы которых нарушают условия договора.
Напомним, в Екатеринбурге могут повысить плату за размещение в городе новых торговых киосков и ларьков.