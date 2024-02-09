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Киоски на остановках в Екатеринбурге массово сносят

В мэрии Екатеринбурга объяснили причины сноса киосков на остановках

9 февраля 2024, 10:27
Фото: 1MI

Киоски на остановках в Екатеринбурге массово сносят

Власти Екатеринбурга рассказали о том, почему на остановочных комплексах сносят торговые киоски.

Как оказалось, причина сноса в законе, который запрещает торговать на транспортных остановках. Киоски устанавливали несколько десятков лет назад, когда к ним не имелось особых требований, а сейчас их запретили, пишет Е1.

По словам главы департамента потребрынка Максима Чаплыгина, несмотря на запрет, торговые павильоны не стали сносить абсолютно все, а только те, владельцы которых нарушают условия договора.

Напомним, в Екатеринбурге могут повысить плату за размещение в городе новых торговых киосков и ларьков.

Интерактивная карта нелегальных киосков и ларьков появилась в Екатеринбурге
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#Общество#Закон#Остановка#Договор#Торговля#Запрет#Мэрия#Снос#Остановки#Требования#Киоск#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Владельцы
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