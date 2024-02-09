tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 10:00

Published 9 февраля, 10:00

Modified 9 февраля, 10:02

Updated 9 февраля, 10:02

В Ленинградском зоопарке умерла ягуар Агнесса из Екатеринбурга

В Санкт-Петербурге умерла 24-летняя самка ягуара по имени Агнесса из Екатеринбурга

9 февраля 2024, 10:00
Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке умерла ягуар Агнесса из Екатеринбурга

В последние месяцы жизни долгожительница из семейства кошачьих тяжело болела. В дикой природе ягуары редко живут дольше 15 лет.

Агнесса появилась на свет в зоопарке Екатеринбурга в 1999 году, а когда ей исполнилось три года, переехала в Санкт-Петербург. О смерти животного сообщает Ленинградский зоопарк в соцсетях.

Агнесса является многодетной мамой — она оставила после себя большое потомство. Рожденные ею ягуары живут в разных зоопарках России и мира. А черный ягуар Ричард, внук Агнессы, также живет в Ленинградском зоопарке и продолжает династию.

Долгожительница в последние годы болела. Весной 2023 года ей сделали операцию, которая продлила ей жизнь. За здоровьем Агнесс тщательно следили не только днем, но и ночью с помощью видеокамер. Иногда сотрудники даже оставались на ночное дежурство, когда здоровье большой кошки ухудшалось.

Благодаря неусыпной заботе Агнесса прожила дольше, чем могла бы. Ее последние дни были спокойными и размеренными: она много отдыхала, ела и гуляла.

Также сотрудники зоопарка отмечают, что Агнесса прожила на свете намного дольше, чем могла бы, если б существовала в дикой природе.

В сентябре в зоопарке Екатеринбурга скончалась медведица Айна.

Фото: Ленинградский зоопарк
Читайте также:
Прощание с журналистом Эдуардом Худяковым состоялось в ЕкатеринбургеГибель сына тагильского бизнесмена, хакерская атака и экоитоги Нижнего ТагилаВ Екатеринбурге водитель влетел в столб и погубил пассажира
#Смерть#Болезнь#Зоопарк#Кошки#Смерть животного#Долгожитель#Уход#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
Сегодня, 05:46
Диоксид азота превышен в 1,5 раза на вокзале в Нижнем Тагиле 12 февраля
Сегодня, 07:01
Ждите врачей! В Нижнем Тагиле медики на дому вакцинируют жителей Вагонки от кори
10 февраля, 13:29
«Не показывать, а проживать». Маленький театр в Нижнем Тагиле представил «Циников»
10 февраля, 09:19
Незрячая тагильчанка провалилась в открытый колодец и получила многочисленные ушибы
10 февраля, 09:03
Играл со спичкам: трехлетний ребенок сгорел заживо в поселке под Богдановичем
10 февраля, 15:39