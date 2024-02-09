В Санкт-Петербурге умерла 24-летняя самка ягуара по имени Агнесса из Екатеринбурга

Posted 9 февраля, 10:00
Published 9 февраля, 10:00
Modified 9 февраля, 10:02
Updated 9 февраля, 10:02
Агнесса появилась на свет в зоопарке Екатеринбурга в 1999 году, а когда ей исполнилось три года, переехала в Санкт-Петербург. О смерти животного сообщает Ленинградский зоопарк в соцсетях.
Агнесса является многодетной мамой — она оставила после себя большое потомство. Рожденные ею ягуары живут в разных зоопарках России и мира. А черный ягуар Ричард, внук Агнессы, также живет в Ленинградском зоопарке и продолжает династию.
Долгожительница в последние годы болела. Весной 2023 года ей сделали операцию, которая продлила ей жизнь. За здоровьем Агнесс тщательно следили не только днем, но и ночью с помощью видеокамер. Иногда сотрудники даже оставались на ночное дежурство, когда здоровье большой кошки ухудшалось.
Благодаря неусыпной заботе Агнесса прожила дольше, чем могла бы. Ее последние дни были спокойными и размеренными: она много отдыхала, ела и гуляла.
Также сотрудники зоопарка отмечают, что Агнесса прожила на свете намного дольше, чем могла бы, если б существовала в дикой природе.
В сентябре в зоопарке Екатеринбурга скончалась медведица Айна.