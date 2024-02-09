В Санкт-Петербурге умерла 24-летняя самка ягуара по имени Агнесса из Екатеринбурга

Долгожительница в последние годы болела. Весной 2023 года ей сделали операцию, которая продлила ей жизнь. За здоровьем Агнесс тщательно следили не только днем, но и ночью с помощью видеокамер. Иногда сотрудники даже оставались на ночное дежурство, когда здоровье большой кошки ухудшалось.