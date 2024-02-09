В Талицу из украинского плена по последнему обмену вернулся российский боец

Posted 9 февраля, 10:23
Published 9 февраля, 10:23
Modified 9 февраля, 10:25
Updated 9 февраля, 10:25
8 февраля между Россией и Украиной прошел очередной обмен военнопленными. На родину в уральский город Талица вернулся один из пяти свердловских бойцов, которые были включены в списки. Он давно находился в заключении. Об этом сообщил депутат ГД от свердловской области Максим Иванов.
По его словам о бойце, который давно находится в плену и его никак не обменяют, сообщили родные солдата. После содействия народного избранника военнослужащего наконец включили в обменные списки.
По словам депутата, в плену на Украине остается еще немало уроженцев УРФО. Однако бойцов именно из Свердловской области, которые находились в плену с 2022 года, не осталось, об этом ранее проинформировала омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова.
В Каменске-Уральске 7 февраля простились с 47-летним участником СВО, гидрометаллургом Дмитрием Хариным.