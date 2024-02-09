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Posted 9 февраля, 10:23

Published 9 февраля, 10:23

Modified 9 февраля, 10:25

Updated 9 февраля, 10:25

Депутат Госдумы Иванов: из украинского плена вернулся боец из Талицы

В Талицу из украинского плена по последнему обмену вернулся российский боец

9 февраля 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney

Депутат Госдумы Иванов: из украинского плена вернулся боец из Талицы

В списке пленных на Украине еще немало имен жителей Уральского федерального округа.

8 февраля между Россией и Украиной прошел очередной обмен военнопленными. На родину в уральский город Талица вернулся один из пяти свердловских бойцов, которые были включены в списки. Он давно находился в заключении. Об этом сообщил депутат ГД от свердловской области Максим Иванов.

По его словам о бойце, который давно находится в плену и его никак не обменяют, сообщили родные солдата. После содействия народного избранника военнослужащего наконец включили в обменные списки.

По словам депутата, в плену на Украине остается еще немало уроженцев УРФО. Однако бойцов именно из Свердловской области, которые находились в плену с 2022 года, не осталось, об этом ранее проинформировала омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова.

В Каменске-Уральске 7 февраля простились с 47-летним участником СВО, гидрометаллургом Дмитрием Хариным.

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#Свердловская область#Омбудсмен#Екатеринбург#СВО#Пленные#Боец СВО#Депутат Госдумы#Дарья Бобровицкая#Обмен пленными
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