В Талицу из украинского плена по последнему обмену вернулся российский боец

8 февраля между Россией и Украиной прошел очередной обмен военнопленными. На родину в уральский город Талица вернулся один из пяти свердловских бойцов, которые были включены в списки. Он давно находился в заключении. Об этом сообщил депутат ГД от свердловской области Максим Иванов.