«Верный друг и настоящий гимназист»: в Тагиле простились с погибшим сыном бизнесмена

На прощании были десятки людей с цветами и венками. В большой зал гражданской панихиды пришли одноклассники Ивана (имя изменено — прим. ред.), учителя и все те, кто желал проститься с погибшим школьником. Также на прощании были бывшие одноклассники и их родители из прежней школы, где Иван учился несколько классов. Некоторые присутствующие выступали с прощальным словом и говорили о том, каким им запомнился их товарищ.