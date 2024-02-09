«Верный друг и настоящий гимназист»: в Тагиле простились с погибшим сыном бизнесмена

Posted 9 февраля, 10:08
Published 9 февраля, 10:08
Modified 9 февраля, 10:10
Updated 9 февраля, 10:10
На прощании были десятки людей с цветами и венками. В большой зал гражданской панихиды пришли одноклассники Ивана (имя изменено — прим. ред.), учителя и все те, кто желал проститься с погибшим школьником. Также на прощании были бывшие одноклассники и их родители из прежней школы, где Иван учился несколько классов. Некоторые присутствующие выступали с прощальным словом и говорили о том, каким им запомнился их товарищ.
Мальчик учился в восьмом классе одной из гимназий Нижнего Тагила. Там о нем отзываются, как о веселом, жизнерадостном парне, который с самого поступления в гимназию стал одним из самых лучших учеников.
Это был перспективный физик, математик, робототехник. Он с очень большим удовольствием занимался инженерными науками. Он изумительно играл роли в пушкинских спектаклях, он был верным другом и надежным товарищем, уважительным ко всем взрослым. Он искренне любил младшего брата и сестру, он всегда только с любовью говорил обо всех своих родных и близких. Светлая память этому удивительному, талантливому молодому человеку, — произнесла речь представитель гимназии.
Подростка не стало 4 февраля. Рядом с телом был обнаружен карабин, принадлежащий отцу. Оружие ранее находилось в сейфе. Перед смертью тагильчанин отправил матери тревожное сообщение, однако предотвратить трагедию не удалось. У родителей юноши напряженные отношения после развода — суды по разделу имущества и определению того, с кем будут жить несовершеннолетние дети.
Редакция TagilCity.ru соболезнует родителям, близким и всем друзьям и родным юноши.