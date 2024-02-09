tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 10:08

Published 9 февраля, 10:08

Modified 9 февраля, 10:10

Updated 9 февраля, 10:10

В Нижнем Тагиле прошли похороны 15-летнего сына известного бизнесмена

«Верный друг и настоящий гимназист»: в Тагиле простились с погибшим сыном бизнесмена

9 февраля 2024, 10:08
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле прошли похороны 15-летнего сына известного бизнесмена

7 февраля в зале гражданской панихиды в Нижнем Тагиле прошли похороны погибшего 15-летнего подростка, сына тагильского бизнесмена.

На прощании были десятки людей с цветами и венками. В большой зал гражданской панихиды пришли одноклассники Ивана (имя изменено — прим. ред.), учителя и все те, кто желал проститься с погибшим школьником. Также на прощании были бывшие одноклассники и их родители из прежней школы, где Иван учился несколько классов. Некоторые присутствующие выступали с прощальным словом и говорили о том, каким им запомнился их товарищ.

Фото: tagilcity.ru

Мальчик учился в восьмом классе одной из гимназий Нижнего Тагила. Там о нем отзываются, как о веселом, жизнерадостном парне, который с самого поступления в гимназию стал одним из самых лучших учеников.

Это был перспективный физик, математик, робототехник. Он с очень большим удовольствием занимался инженерными науками. Он изумительно играл роли в пушкинских спектаклях, он был верным другом и надежным товарищем, уважительным ко всем взрослым. Он искренне любил младшего брата и сестру, он всегда только с любовью говорил обо всех своих родных и близких. Светлая память этому удивительному, талантливому молодому человеку, — произнесла речь представитель гимназии.
Фото: tagilcity.ru

Подростка не стало 4 февраля. Рядом с телом был обнаружен карабин, принадлежащий отцу. Оружие ранее находилось в сейфе. Перед смертью тагильчанин отправил матери тревожное сообщение, однако предотвратить трагедию не удалось. У родителей юноши напряженные отношения после развода — суды по разделу имущества и определению того, с кем будут жить несовершеннолетние дети.

Редакция TagilCity.ru соболезнует родителям, близким и всем друзьям и родным юноши.

Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Смерть#Подростки#Оружие#Бизнесмен#Похороны#Екатеринбург#Подросток#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
Сегодня, 05:46
Диоксид азота превышен в 1,5 раза на вокзале в Нижнем Тагиле 12 февраля
Сегодня, 07:01
Ждите врачей! В Нижнем Тагиле медики на дому вакцинируют жителей Вагонки от кори
10 февраля, 13:29
«Не показывать, а проживать». Маленький театр в Нижнем Тагиле представил «Циников»
10 февраля, 09:19
Незрячая тагильчанка провалилась в открытый колодец и получила многочисленные ушибы
10 февраля, 09:03
Играл со спичкам: трехлетний ребенок сгорел заживо в поселке под Богдановичем
10 февраля, 15:39