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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Водителя правительственной машины обвинили в хулиганстве в Екатеринбурге

Водитель депутата держит в страхе целый дом в Екатеринбурге

9 февраля 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney

Водителя правительственной машины обвинили в хулиганстве в Екатеринбурге

Жители дома №28 по улице Черепанова в Екатеринбурге жалуются на автохама, который режет колеса у припаркованных возле подъезда машин. Главный подозреваемый проживает в этом же доме и ездит на правительственном авто марки Toyota Camry.

По информации Российского союза автостраховщиков, автомобиль числится за автохозяйством правительства Свердловской области, пишет Е1.

Соседи рассказали, что мужчина «терроризирует жильцов» годами, он прокалывает шины у чужих авто. По его словам, он работает водителем депутата.

В результате жильцы решили установить камеры около подъезда. Теперь на них зафиксировано, как мужчина проколол покрышки у припаркованной Lada. Соседи считают, что таким образом жилец сражается за парковочные места около дома.

Екатеринбуржцы намерены обратиться в полицию. А недавно неизвестные разрисовали машину водителя депутата баллончиком. Там написано слово «прокольщику».

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга закошмарил соседей в многоэтажке с золотым балконом.

Мать и сын полтора года держат в страхе своих соседей в Екатеринбурге
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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Автомобиль#Дом#Подъезд#Машина#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Камеры наблюдения
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