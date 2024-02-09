Водитель депутата держит в страхе целый дом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
По информации Российского союза автостраховщиков, автомобиль числится за автохозяйством правительства Свердловской области, пишет Е1.
Соседи рассказали, что мужчина «терроризирует жильцов» годами, он прокалывает шины у чужих авто. По его словам, он работает водителем депутата.
В результате жильцы решили установить камеры около подъезда. Теперь на них зафиксировано, как мужчина проколол покрышки у припаркованной Lada. Соседи считают, что таким образом жилец сражается за парковочные места около дома.
Екатеринбуржцы намерены обратиться в полицию. А недавно неизвестные разрисовали машину водителя депутата баллончиком. Там написано слово «прокольщику».
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга закошмарил соседей в многоэтажке с золотым балконом.