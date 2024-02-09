Водитель депутата держит в страхе целый дом в Екатеринбурге

Водителя правительственной машины обвинили в хулиганстве в Екатеринбурге

Жители дома №28 по улице Черепанова в Екатеринбурге жалуются на автохама, который режет колеса у припаркованных возле подъезда машин. Главный подозреваемый проживает в этом же доме и ездит на правительственном авто марки Toyota Camry.