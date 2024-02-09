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Published Сегодня, 07:41

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Названы опасные симптомы у детей при ОРВИ и гриппе

Врачи рассказали о тревожных сигналах во время ОРВИ у ребенка

9 февраля 2024, 07:41
Фото: 1MI

Названы опасные симптомы у детей при ОРВИ и гриппе

Медики рассказали, какие есть тревожные сигналы во время болезни у ребенка. Также они пояснили, когда малыша нужно госпитализировать и когда показывать узкому специалисту.

По словам заведующей 6-м инфекционным отделением больницы №40 Екатеринбурга Анны Овчинниковой есть ряд характерных опасных симптомов, пишет Е1.

Симптомы среди самых маленьких: плохой сон, слезы. У ребят постарше все проще — они показывают на место, где болит. Например, на ухо. А отит — это довольно распространенное осложнение при ОРВИ и гриппе.

Часто при отите у ребенка наблюдается температура, беспокойный сон. При этом он либо часто трогает уши, либо вовсе избегает этого.

В целом, родителей должно насторожить:

  • стойкая заложенность носа;
  • не проходящие головные боли;
  • желто-зеленые гнойные выделения;
  • боль при надавливании около носовых пазух.

Доктор отметила, что, если у ребенка при ОРВИ сохраняются головная боль и температура, это может быть сигналом об осложнениях.

Как правило, это отиты и риносинуситы. Риносинусит — это воспаление пазух носа, возникшее на фоне ОРВИ, гриппа. В этом случае к вирусу присоединяется бактерия. Появляется заложенность носа, выделения с гноем. Отсюда и возникают головные боли.

Также случается, что РС-вирусы вызывают бронхообструктивный синдром. Это опасное осложнение. В основном им страдают малыши до года. Симптомы: одышка, хрипы, кашель с мокротой или без.

Ранее сообщалось, что ОРВИ стало болеть меньше жителей Свердловской области.

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