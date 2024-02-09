Врачи рассказали о тревожных сигналах во время ОРВИ у ребенка

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
По словам заведующей 6-м инфекционным отделением больницы №40 Екатеринбурга Анны Овчинниковой есть ряд характерных опасных симптомов, пишет Е1.
Симптомы среди самых маленьких: плохой сон, слезы. У ребят постарше все проще — они показывают на место, где болит. Например, на ухо. А отит — это довольно распространенное осложнение при ОРВИ и гриппе.
Часто при отите у ребенка наблюдается температура, беспокойный сон. При этом он либо часто трогает уши, либо вовсе избегает этого.
В целом, родителей должно насторожить:
Доктор отметила, что, если у ребенка при ОРВИ сохраняются головная боль и температура, это может быть сигналом об осложнениях.
Как правило, это отиты и риносинуситы. Риносинусит — это воспаление пазух носа, возникшее на фоне ОРВИ, гриппа. В этом случае к вирусу присоединяется бактерия. Появляется заложенность носа, выделения с гноем. Отсюда и возникают головные боли.
Также случается, что РС-вирусы вызывают бронхообструктивный синдром. Это опасное осложнение. В основном им страдают малыши до года. Симптомы: одышка, хрипы, кашель с мокротой или без.
Ранее сообщалось, что ОРВИ стало болеть меньше жителей Свердловской области.