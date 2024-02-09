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Updated Сегодня, 13:45

Больница Нижнего Тагила отремонтирует здание для центра компьютерной томографии

Здание для центра компьютерной томографии отремонтируют в ГБ №4 Нижнего Тагила

9 февраля 2024, 13:43
Фото: 1MI

Больница Нижнего Тагила отремонтирует здание для центра компьютерной томографии

Руководство ГБ №4 в Нижнем Тагиле планирует провести ремонт в здании бывшего пищеблока, чтобы оборудовать там амбулаторный центр магнитно-резонансной и компьютерной томографии. На проектировку выделено 724 тысячи рублей.

Согласно техзаданию, работы необходимо завершить и выдать документацию заказчику до 15 мая 2024 года. Общая площадь здания составляет 845,5 квадратных метра.

Подрядчику необходимо составить поэтажный план, обмерить фасад, обследовать техническое состояние конструкций объекта. А затем определить сметную стоимость проектных работ по капремонту здания.

В документации нужно предусмотреть демонтаж лифтовых шахт, ремонт фундаментов, фасада, стен и перекрытий, лестниц и крылец, замену окон и дверей. Также там планируется обновить коммунальные системы и обеспечить доступ для маломобильных тагильчан.

Работа амбулаторного центра магнитно-резонансной и компьютерной томографии сделает диагностику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний более доступной и качественной. Вынос оборудования за пределы клинико-диагностического центра позволит освободить дополнительные площади для приема врачами-специалистами, снимет вопросы радиационной защиты и уменьшит скученность пациентов, выяснила редакция TagilCity.ru.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 февраля 2024 года. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

Напомним, в июле 2023 года в онкодиспансере Нижнего Тагила открылись обновленные кабинеты МРТ и линейного ускорителя.

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