Здание для центра компьютерной томографии отремонтируют в ГБ №4 Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Согласно техзаданию, работы необходимо завершить и выдать документацию заказчику до 15 мая 2024 года. Общая площадь здания составляет 845,5 квадратных метра.
Подрядчику необходимо составить поэтажный план, обмерить фасад, обследовать техническое состояние конструкций объекта. А затем определить сметную стоимость проектных работ по капремонту здания.
В документации нужно предусмотреть демонтаж лифтовых шахт, ремонт фундаментов, фасада, стен и перекрытий, лестниц и крылец, замену окон и дверей. Также там планируется обновить коммунальные системы и обеспечить доступ для маломобильных тагильчан.
Работа амбулаторного центра магнитно-резонансной и компьютерной томографии сделает диагностику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний более доступной и качественной. Вынос оборудования за пределы клинико-диагностического центра позволит освободить дополнительные площади для приема врачами-специалистами, снимет вопросы радиационной защиты и уменьшит скученность пациентов, выяснила редакция TagilCity.ru.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 февраля 2024 года. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.
Напомним, в июле 2023 года в онкодиспансере Нижнего Тагила открылись обновленные кабинеты МРТ и линейного ускорителя.