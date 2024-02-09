Здание для центра компьютерной томографии отремонтируют в ГБ №4 Нижнего Тагила

В документации нужно предусмотреть демонтаж лифтовых шахт, ремонт фундаментов, фасада, стен и перекрытий, лестниц и крылец, замену окон и дверей. Также там планируется обновить коммунальные системы и обеспечить доступ для маломобильных тагильчан.