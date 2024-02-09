Женщина пыталась незаконно ввезти в Екатеринбург нарощенные ресницы

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Такой багаж был обнаружен у жительницы Самары. Женщина сказала, что все эти товары предназначались для ее подруги. В багаже были ресницы, щетки, клей и патчи. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении.
Однако таможенники выяснили, что четыре килограмма товаров предназначались для продажи. Такие поставки нужно декларировать и показывать документы, подтверждающие, что продукция безопасна.
Ранее житель Таджикистана пытался ввезти в Екатеринбург контрафактную одежду. Он вез 60 кг одежды. Также там были украшения и другие товары для продажи.