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Updated Сегодня, 11:18

Товары для ресниц не пропустили таможенники в Кольцово

Женщина пыталась незаконно ввезти в Екатеринбург нарощенные ресницы

9 февраля 2024, 11:16
Фото: Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления

Товары для ресниц не пропустили таможенники в Кольцово

Четыре килограмма товаров для наращивания ресниц из ГОА не пропустили в Екатеринбург. Этого не допустили таможенные работники в аэропорту Кольцово.

Такой багаж был обнаружен у жительницы Самары. Женщина сказала, что все эти товары предназначались для ее подруги. В багаже были ресницы, щетки, клей и патчи. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении.

Однако таможенники выяснили, что четыре килограмма товаров предназначались для продажи. Такие поставки нужно декларировать и показывать документы, подтверждающие, что продукция безопасна.

Ранее житель Таджикистана пытался ввезти в Екатеринбург контрафактную одежду. Он вез 60 кг одежды. Также там были украшения и другие товары для продажи.

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#Происшествия#Таможня#Кольцово#Самара#Налоговая декларация#Декларация#Екатеринбург#Патчи#Уральская таможня#Дарья Сорокина
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