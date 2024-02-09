Женщина в Екатеринбурге выиграла суд у мэрии. Ее дом хотят снести

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:55
Городские власти хотят расширить улицу и построить шестиполосную дорогу, которая поможет разгрузить транспортный поток, однако для этого некоторые дома придется сносить, в том числе дом на улице Татищева, пишет Е1.
Сперва властями планировалось демонтировать только половину дома, а потом было решено расселить жильцов и снести его полностью. Взамен жильцам предлагают выплатить компенсацию, однако их не устраивают суммы. В связи с этим многие из них обратились в суд.
В мэрии пояснили, что пока вопрос с расселением жильцов не будет улажен, речи о сносе дома нет. По предположению женщины, которая выиграла суд, это решение будут обжаловать. По результатам первой экспертизы за ее однокомнатную квартиру готовы были выплатить 3 478 717 рублей. Сейчас ее оценили на 800 тысяч рублей больше.
Напомним, в Нижнем Тагиле решили снести здание недостроенной детской многопрофильной клиники. Ранее строительство было заморожено из-за нехватки финансирования.