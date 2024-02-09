Женщина в Екатеринбурге выиграла суд у мэрии. Ее дом хотят снести

В мэрии пояснили, что пока вопрос с расселением жильцов не будет улажен, речи о сносе дома нет. По предположению женщины, которая выиграла суд, это решение будут обжаловать. По результатам первой экспертизы за ее однокомнатную квартиру готовы были выплатить 3 478 717 рублей. Сейчас ее оценили на 800 тысяч рублей больше.