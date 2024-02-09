Женщина в Нижнем Тагиле продала машину, чтобы избежать конфискации за пьяное вождение

Posted 9 февраля, 09:26
Published 9 февраля, 09:26
Modified 9 февраля, 09:26
Updated 9 февраля, 09:26
В сентябре 2023 года инспекторы в деревне Сизикова под Нижним Тагилом остановили автомобиль, которым управляла тагильчанка в нетрезвом состоянии. Как оказалось, у нее не было прав, ранее ее уже ловили за аналогичное правонарушение.
Женщину отстранили от вождения и возбудили уголовное дело. Несколько дней спустя после инцидента она продала свой транспорт за 200 тысяч рублей. Суд приговорил горожанку к обязательным работам с лишением права на вождение транспорта, рассказали в пресс-службе Пригородного суда.
Также ей назначили конфискацию 200 тысяч рублей в доход государства. Эта сумма соответствует цене проданной машины.
Напомним, в октябре 2023 года у жителя Камышлова конфисковали автомобиль после того, как его второй раз поймали за вождение в алкогольном опьянении.