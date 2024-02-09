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Posted 9 февраля, 09:26

Published 9 февраля, 09:26

Modified 9 февраля, 09:26

Updated 9 февраля, 09:26

Жительница Нижнего Тагила продала автомобиль после пьяного вождения

Женщина в Нижнем Тагиле продала машину, чтобы избежать конфискации за пьяное вождение

9 февраля 2024, 09:26
Фото: Midjourney

Жительница Нижнего Тагила продала автомобиль после пьяного вождения

Женщина в Нижнем Тагиле решила продать автомобиль ВАЗ под угрозой его конфискации за вождение в пьяном виде.

В сентябре 2023 года инспекторы в деревне Сизикова под Нижним Тагилом остановили автомобиль, которым управляла тагильчанка в нетрезвом состоянии. Как оказалось, у нее не было прав, ранее ее уже ловили за аналогичное правонарушение.

Женщину отстранили от вождения и возбудили уголовное дело. Несколько дней спустя после инцидента она продала свой транспорт за 200 тысяч рублей. Суд приговорил горожанку к обязательным работам с лишением права на вождение транспорта, рассказали в пресс-службе Пригородного суда.

Также ей назначили конфискацию 200 тысяч рублей в доход государства. Эта сумма соответствует цене проданной машины.

Напомним, в октябре 2023 года у жителя Камышлова конфисковали автомобиль после того, как его второй раз поймали за вождение в алкогольном опьянении.

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