Женщина в Нижнем Тагиле продала машину, чтобы избежать конфискации за пьяное вождение

В сентябре 2023 года инспекторы в деревне Сизикова под Нижним Тагилом остановили автомобиль, которым управляла тагильчанка в нетрезвом состоянии. Как оказалось, у нее не было прав, ранее ее уже ловили за аналогичное правонарушение.