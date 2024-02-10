Был одет как на войну: в Екатеринбурге пьяный в камуфляже подрался с полицейскими

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
По словам свидетелей происшествия, мужчина был в камуфляже с шевроном V и рацией. Он распивал алкоголь, а потом пытался проникнуть в квартиры людей на улице Посадской и кидался на них.
Очевидцы утверждают, что эта личность не знакома жильцам дома, так как все там друг друга знают. Все очень испугались, потому что это мог быть бывший военный. А когда приехали сотрудники правоохранительных органов, мужчина устроил с ними драку, пишет Е1.
Напомним, в Нижнем Тагиле реальный срок получил дебошир, который ударил сотрудника Госавтоинспекции.