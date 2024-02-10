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В Екатеринбурге мужчину в камуфляжном костюме скрутили полицейские

Был одет как на войну: в Екатеринбурге пьяный в камуфляже подрался с полицейскими

10 февраля 2024, 06:45
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчину в камуфляжном костюме скрутили полицейские

В Екатеринбурге пьяный мужчина в камуфляжном костюме устроил драку с полицейскими. Так утверждают очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, мужчина был в камуфляже с шевроном V и рацией. Он распивал алкоголь, а потом пытался проникнуть в квартиры людей на улице Посадской и кидался на них.

Очевидцы утверждают, что эта личность не знакома жильцам дома, так как все там друг друга знают. Все очень испугались, потому что это мог быть бывший военный. А когда приехали сотрудники правоохранительных органов, мужчина устроил с ними драку, пишет Е1.

Напомним, в Нижнем Тагиле реальный срок получил дебошир, который ударил сотрудника Госавтоинспекции.

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#Происшествия#Полиция#Мужчина#Драка#18+#Дебошир#Екатеринбург#Евгения Сафина#Камуфляж
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