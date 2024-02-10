Был одет как на войну: в Екатеринбурге пьяный в камуфляже подрался с полицейскими

Очевидцы утверждают, что эта личность не знакома жильцам дома, так как все там друг друга знают. Все очень испугались, потому что это мог быть бывший военный. А когда приехали сотрудники правоохранительных органов, мужчина устроил с ними драку, пишет Е1.