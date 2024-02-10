Дорогую и породистую кошку выкинули хозяева в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
По словам подписчицы Е1, скорее всего, от кошки избавились из-за болезни. Когда женщина нашла ее, то отвезла в ветеринарную клинику. Медики обследовали животное, оказали первую помощь и сказали, что у кошки, по всей видимости, инфекция.
Сейчас, с согласия соседей, кошка находится в подъезде дома. Себе взять ее девушка не может, так как у нее дома живут другие животные, которые отнесутся к гостю недружелюбно. Найденыш ждет ПЦР тест, так как нужно понять насколько она заразна для остальных.
Ранее стало известно, что полицейскую-кинолога из Свердловской области подозревают в том, что она заморила голодом служебную собаку.