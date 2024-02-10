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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 09:37

В Екатеринбурге дорогую и породистую кошку нашли в сугробе

Дорогую и породистую кошку выкинули хозяева в Екатеринбурге

10 февраля 2024, 08:20
Фото: 1MI

В Екатеринбурге дорогую и породистую кошку нашли в сугробе

В Екатеринбурге девушка нашла в сугробе шотландскую вислоухую кошку, которую выбросили хозяева. Теперь животному ищут новый дом.

По словам подписчицы Е1, скорее всего, от кошки избавились из-за болезни. Когда женщина нашла ее, то отвезла в ветеринарную клинику. Медики обследовали животное, оказали первую помощь и сказали, что у кошки, по всей видимости, инфекция.

Сейчас, с согласия соседей, кошка находится в подъезде дома. Себе взять ее девушка не может, так как у нее дома живут другие животные, которые отнесутся к гостю недружелюбно. Найденыш ждет ПЦР тест, так как нужно понять насколько она заразна для остальных.

Ранее стало известно, что полицейскую-кинолога из Свердловской области подозревают в том, что она заморила голодом служебную собаку.

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#Происшествия#Животные#Кошка#Ветеринар#Болезнь#Находка#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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