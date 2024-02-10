Дорогую и породистую кошку выкинули хозяева в Екатеринбурге

Сейчас, с согласия соседей, кошка находится в подъезде дома. Себе взять ее девушка не может, так как у нее дома живут другие животные, которые отнесутся к гостю недружелюбно. Найденыш ждет ПЦР тест, так как нужно понять насколько она заразна для остальных.